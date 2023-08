Il y a 90 ans cette semaine, l’émeute du parc Christie Pits, à Toronto, devenait l'un des pires épisodes de violence à motivation ethnique ou religieuse de l'histoire de la Ville Reine.

L'émeute du 16 août 1933 a débuté lorsque de jeunes hommes ont déployé dans le parc de la rue Bloor une banderole avec une croix gammée, à l'issue d'un match de balle molle avec une équipe composée principalement d'adolescents juifs.

Adolf Hitler est devenu chancelier de l'Allemagne en janvier de cette année-là. Le soutien à son parti nazi et l'antisémitisme se répandaient aussi à Toronto, a déclaré Cyril Levitt, coauteur du livre The Riot at Christie Pits, paru en 1987.

Une bagarre de plusieurs heures a éclaté après le match de balle molle. Des jeunes d'origine italienne et ukrainienne ont soutenu les Juifs contre les sympathisants nazis , selon de multiples récits historiques. Personne n'a été tué dans la mêlée générale qui a impliqué des milliers de personnes.

M. Levitt estime qu'il est crucial que la population reste informée de cet épisode de violence et de l'antisémitisme qui régnait à Toronto à l'époque. Ce n'était pas illégal de refuser de louer des propriétés à des Juifs , a-t-il rappelé en entrevue.

Une pièce pour raconter

Sam Rosenthal, dont le grand-père possédait une pharmacie près du parc Christie Pits en 1933, a créé une pièce de théâtre pour sensibiliser les groupes scolaires aux émeutes et à l'antisémitisme à cette époque.

La haine envers les Juifs et les autres immigrants était si forte que si ces jeunes hommes n'avaient pas résisté ce jour-là, qui sait combien de temps cela aurait duré , a-t-il souligné.

Ouvrir en mode plein écran Une pièce de théâtre a été créée pour raconter l'histoire de l'émeute au parc Christie Pits. Photo : La Presse canadienne / HO

M. Rosenthal a pu constater pendant la tournée pour sa pièce de théâtre que les Torontois ignoraient l'existence de cet épisode violent. Le spectacle devrait d'ailleurs être joué à nouveau au parc Christie Pits l'année prochaine.