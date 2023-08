Les surdoses se multiplient chez les jeunes

Au cours des deux dernières années, près de 130 pédiatres canadiens ont pris en charge au moins un jeune âgé de 12 ans et plus victime d'une surdose grave ou potentiellement mortelle d'opioïdes, de stimulants ou de sédatifs. C'est ce que révèle un nouveau sondage de la Société canadienne de pédiatrie réalisé auprès de 934 médecins d'un océan à l'autre.

Un millier de pédiatres ont participé à l'enquête. La vaste majorité d'entre eux, soit 934 médecins, ont indiqué s'occuper d'enfants et d'adolescents de 12 ans et plus, et 14 % de ceux-ci ont révélé avoir soigné au moins une surdose au cours des deux dernières années.

C’est très préoccupant , s’inquiète le Dr Nicholas Chadi, spécialiste de la médecine de l'adolescence et chercheur spécialisé en toxicomanie au CHU Sainte-Justine, en entrevue à L’heure du monde sur les ondes d’ICI Première.

C’est la première fois qu’on fait ce genre de sondage national, donc on n'avait pas d’idée des chiffres qu’on obtiendrait , ajoute-t-il, lui qui a participé à ce sondage.

Les réponses fournies par ces 128 médecins ayant pris en charge au moins un jeune âgé de 12 ans et plus victime d'une surdose révèlent qu'environ 60 % d'entre eux ont dû composer avec des surdoses de stimulants et de sédatifs et qu'environ la moitié ont dû prendre en charge un patient victime d'une surdose d'opioïdes.

La pointe de l’iceberg

Au total, ces médecins ont recensé 636 cas de surdose au cours des deux dernières années. On peut toutefois supposer qu'il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg, avance le Dr Chadi.

Ces chiffres, estime ainsi la Société canadienne de pédiatrie, sont inquiétants sur le plan populationnel, notamment parce que ces données n'incluent pas les enfants et les adolescents qui n'ont pas obtenu de soins pédiatriques après une surdose ni ceux qui ont obtenu des soins d'un dispensateur de soins non pédiatriques .

Le Dr Nicholas Chadi, pédiatre spécialisé en médecine de l'adolescence et toxicomanie au CHU Sainte-Justine.

Les pédiatres et les autres professionnels de la santé pédiatrique ont souvent l'impression que le problème des surdoses n'est pas de nature pédiatrique, a rappelé à La Presse canadienne le Dr Chadi.

Mais ce qu'on est en train de voir dans l'ouest du Canada, c'est vraiment une tendance épidémiologique alarmante , a-t-il prévenu.

La première cause de mortalité chez les adolescents, ce sont les surdoses. C'est vrai en Colombie-Britannique, ça commence à être vrai dans d'autres provinces de l'Ouest, et c'est quelque chose qui pourrait certainement arriver éventuellement au Québec.

Le sondage national montre que ce problème n’est pas exclusif aux provinces de l’ouest du pays, selon le Dr Chadi. Une seconde étude, plus détaillée, est dans les cartons pour déterminer précisément le portrait de la crise des surdoses dans chaque province dans les années à venir.

Peu de spécialistes

Les surdoses aux substances, a-t-il ajouté, sont devenues un problème pédiatrique d'avant-plan et il est impératif que les pédiatres soient en mesure non seulement d'aider à prévenir ces situations, mais aussi de traiter de manière appropriée les jeunes qui se présentent à l'urgence des hôpitaux.

Le groupe Moms Stop the Harm défile à Vancouver en avril 2021 pour marquer le cinquième anniversaire de l'urgence de santé publique de la Colombie-Britannique concernant les décès dus aux drogues illicites. (Photo d'archives)

Peu de pédiatres sont spécialisés en toxicomanie au pays et ils ne sont pas formés pour traiter des cas de surdoses chez leurs patients.

Parmi mes collègues, beaucoup de pédiatres sont surpris ou ne savent pas nécessairement comment bien traiter ces jeunes dans l’immédiat, mais aussi comment faire le suivi, comment les aider avec leur problème de toxicomanie qui peut être très grave malgré leur jeune âge , a poursuivi le Dr Chadi.

Environ 2 % des victimes de surdose au Canada ont moins de 18 ans, précise-t-il. Mais 2 %, quand le chiffre est important, ça représente des centaines d’adolescents. Donc, il faut que les spécialistes en médecine pédiatrique soient outillés pour intervenir auprès de ces jeunes-là.

Il y a une possibilité que ça ne soit pas reconnu ou pas reconnu assez rapidement , a-t-il souligné.

Il faut agir très rapidement pour inverser les effets d'une surdose aux opiacés. Des sondages comme celui-ci prouvent que les pédiatres n'ont d'autre choix que de s'informer, de s'éduquer, puis d'être prêts à intervenir.

La naloxone agit rapidement pour inverser temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes. (Photo d'archives)

Ouvrir la conversation dès la préadolescence

Selon le Dr Chadi, il est impératif d’ouvrir la discussion dès la préadolescence (10 à 12 ans) sur la consommation de substances.

C’est un âge où certains ados vont commencer à expérimenter avec des substances. Comme parent, enseignant ou entraîneur, il faut parler sans tabou de la problématique de l’abus de substance , recommande-t-il.

Il suggère aussi de déterminer des règles ni trop strictes ni trop permissives pour réduire la consommation avant que ça devienne un trop gros problème .

Des ressources sont accessibles dans toutes les régions administratives du Québec, assure le Dr Chadi, mais elles ne sont pas présentes dans chaque établissement scolaire.

Il y a certainement de la place pour plus de ressources , croit-il.

