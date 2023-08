L’impasse persiste dans le conflit de travail touchant la Société manitobaine des alcools

La Société manitobaine des alcools et des loteries et le Syndicat représentant les employés font monter l'incertitude sur l'issue de la grève alors que chaque partie campe sur ses positions, si bien que le conciliateur est incapable de démarrer un processus d'arbitrage plus tôt.

Un conciliateur indépendant a rencontré les deux parties lundi et leur a recommandé de mettre fin aux moyens de pression et de procéder à un arbitrage contraignant portant sur les augmentations de salaire, ce que la société d'État a accepté, réitère un communiqué de presse publié mercredi par la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba refuse d'aller en arbitrage, indique leur employeur dans le communiqué. Plus tôt cette semaine, le Syndicat se disait ouvert à explorer cette avenue si un plancher équitable en ce qui a trait aux augmentations de salaire est inclus dans le processus .

En vertu de la Loi sur les relations de travail du Manitoba, les parties impliquées dans un conflit du travail peuvent demander un arbitrage contraignant si une grève ou un lock-out se prolonge pendant 60 jours.

Mercredi, le président du Syndicat, Kyle Ross, a indiqué que la société d'État n'est pas prête à faire de concession et que le processus d'arbitrage n'est pas à l'avantage de ses membres.

Les gens qui sont en grève maintenant veulent qu'on trouve une solution sur laquelle ils peuvent voter. Si on va en arbitrage, les gens ne pourront pas voter là-dessus, ce sera imposé. On veut négocier une solution à la table. L'employeur n'a pas changé de position depuis le 13 juillet. L'offre finale est la seule offre qu'il a donnée , lance Kyle Ross en entrevue à Radio-Canada.

Le président du MGEU , Kyle Ross, a indiqué la semaine dernière que la dernière offre prévoyait une augmentation de salaire de 2 % par année pendant la durée du contrat proposé de 4 ans.

Publicité

Kyle Ross précise que le Syndicat est en contact avec le conciliateur presque tous les jours. Le dernier contact a été mercredi, ajoute-t-il. Le président du Syndicat espère pouvoir reprendre les négociations, mais il estime que l'employeur doit se présenter à la table des négociations d'une manière plus conciliante .

Les 1400 employés des magasins d'alcool gérés par la province représentés par MGEU sont sans contrat depuis l'expiration de leur dernière convention collective en mars 2022.

Les travailleurs ont entamé leurs moyens de pression le 19 juillet, par des journées de grève limitée et ont refusé de faire certaines tâches par la suite. Le mouvement s'est transformé en grève généralisée à l'échelle de la province, mardi dernier.

Avec les informations d'Emily Brass et de Catherine Moreau