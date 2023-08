La sécheresse qui frappe une partie du sud de l'Alberta a déjà poussé plus d'une dizaine de comtés et de municipalités à déclarer l'état de désastre agricole. La situation difficile est sur bien des lèvres au congrès annuel des éleveurs de l'Alberta, à Calgary.

Sheila Hillmer, qui exploite une ferme près de la frontière américaine, soutient que la production devient de plus en plus difficile.

C'est un défi extrême. Sans suffisamment d’eau et de pluie, nous ne pouvons pas continuer à maintenir le nombre de bovins dans les pâturages.

Sheila Hillmer croit que plusieurs éleveurs vont devoir réduire leur nombre de bêtes, tandis que d'autres pourraient tout simplement décider de se retirer de l’industrie.

Des exploitations vieilles de plusieurs générations pourraient cesser leurs activités cette année, tout simplement parce qu'elles ne sont plus en mesure de maintenir le nombre de bovins ou de trouver quelqu'un pour reprendre l'activité en raison des défis auxquels nous sommes confrontés.

En raison du sol sec, la nourriture pour le bétail est moins accessible, et puisque les balles de foin se font rares et qu'elles coûtent plus cher, certains éleveurs doivent trouver d'autres solutions.

Le président de l'Association des éleveurs de bœufs de l'Alberta, Brodie Haugan, qui a lui-même une ferme dans le sud-est de la province, dit qu'un grand nombre de vaches sont abattues dans les régions touchées.

Il affirme que la situation n’est pas aussi mauvaise qu'en 2021, mais que les temps secs des derniers mois ont toutefois de graves répercussions.

M. Haugan stipule que ce sont plutôt les effets cumulés de la sécheresse qui font mal à l’industrie, comme les maigres réserves de foin.

Sheila Hillmer estime que les solutions à long terme doivent passer par la construction d’infrastructures d’irrigation, notamment.

Lundi, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a indiqué que le programme d'assurance-récolte de la province disposerait d'un financement suffisant pour couvrir les demandes d'indemnisation des éleveurs.

Des prix élevés, mais peu de profits

Depuis 2005, le prix du bétail a plus que triplé en Alberta, atteignant des sommets. Toutefois, en partie à cause de la sécheresse, ces prix élevés ne se traduisent pas nécessairement par des profits élevés, soutient Mme Hillmer.

Les coûts d'intrants ont atteint des records, ce qui signifie que le coût de l'alimentation et le coût de l'élevage des animaux ont atteint un point où nos marges et notre rentabilité sont extrêmement serrées même si le prix du bétail est élevé.

De surcroît, estime-t-elle, si plusieurs éleveurs décident de vendre leurs bêtes en raison de leur valeur élevée, les prix du bétail pourraient alors baisser. Ce qui pourrait donc avoir une influence sur les éleveurs qui demeurent dans le marché.