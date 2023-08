Une foule fébrile pour accueillir les Expos à Sherbrooke

Plusieurs anciens joueurs des Expos de Montréal se sont déplacés à Sherbrooke mercredi en soirée pour affronter la ligue Senior A dans une partie de balle lente.

La partie a eu lieu au stade Amédée-Roy. Malgré la pluie et ce sont près de 250 personnes qui étaient attendues par l’équipe d’organisation.

Ouvrir en mode plein écran Les Expos ont affronté la ligue Senior A de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Jeanne Trépanier

Au stade, plusieurs amateurs des Expos étaient fébriles. Cette énergie a motivé les joueurs. Ça va super bien! On se prépare, on s'étire, on se réchauffe et on va essayer de donner un bon spectacle , a souligné l’ancien lanceur des Expos, Denis Boucher.

Plusieurs jeunes ont assisté à la partie, certains vêtus de vêtements des Expos.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs jeunes étaient présents à la partie des Expos. Photo : Radio-Canada / Jeanne Trépanier

L’accueil est toujours chaleureux! Les gens sont contents de nous voir.

Les profits de la rencontre seront partagés entre la fondation de l’Hôpital pour enfants de Montréal et Baseball Sherbrooke. Denis Boucher se dit ravi de pouvoir s’impliquer pour ces fondations. C’est un retour des Expos, c’est certain que je vais participer! On le fait pour le baseball et pour les enfants.

Quelques minutes avant la partie, Denis Boucher a lancé un message aux partisans. Il faut parier pour nous, les Expos, évidemment!

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs amateurs des Expos se sont présentés au stade habillés de vêtements des Expos. Photo : Radio-Canada / Jeanne Trépanier

Parmi les anciens Expos, Claude Raymond, Denis Boucher, Livan Hernandez, Brian Schneider, Herm Winningham, Otis Nixon et Bill Lee étaient présents.