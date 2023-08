Compressions budgétaires au fédéral : un appel à « diversifier notre économie »

Le plan de compressions budgétaires annoncé par le gouvernement fédéral cette semaine rappelle à certains acteurs locaux que l’économie de région de la capitale fédérale dépend en partie de la fonction publique. Quelques-uns d’entre eux ont ainsi souligné l'importance de diversifier l’économie.

Les réactions sont partagées dans la région quant aux compressions budgétaires de 15 milliards de dollars auxquelles devront s’astreindre les ministères fédéraux d’ici le 2 octobre prochain.

Certains sont toutefois rassurés d’entendre qu’aucun emploi ne sera perdu au sein de la fonction publique.

La nouvelle présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, souhaite éliminer le gaspillage de fonds publics et trouver des économies dans des dépenses sous-utilisées pour les réorienter vers des services essentiels. Aucune perte d’emploi n’est envisagée, mis à part l'attrition normale ou le redéploiement de fonctionnaires.

Il s’agit plutôt d'éliminer les gaspillages, [...] de rendre le gouvernement plus intelligent, et non plus petit , selon Monica Granados, porte-parole de la présidence du Conseil du Trésor.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller du district de Hull-Wright, Steve Moran, s'est dit rassuré quant aux intentions fédérales en matière d'emplois (archives). Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Steve Moran, conseiller municipal du district de Hull-Wright, où l’on trouve beaucoup de bureaux fédéraux, s’est dit rassuré par les intentions du gouvernement fédéral.

Publicité

Je suis rassuré de voir qu’il n’y aura pas de coupe dans le nombre de postes. [La fonction publique] est un moteur économique pour le centre-ville. On suit toujours de près ce qui se passe du gouvernement fédéral , souligne M. Moran.

Ce dernier rappelle que la ville a commandé une étude sur la diversification économique de Gatineau pour ne pas qu’on dépende autant du gouvernement fédéral , ajoute le conseiller municipal.

Son de cloche similaire du côté de la Chambre de commerce de Gatineau (CCG). Quelle belle opportunité pour venir diversifier notre économie. Tous les acteurs économiques de la ville doivent penser à comment [...] diversifier notre économie en attirant de nouveaux employeurs, en créant de nouveaux emplois pour justement être moins dépendant à la fonction publique , a déclaré Stéphane Bisson, président de la CCG .

La ville d’Ottawa a déclaré par écrit vouloir attendre le plan du gouvernement fédéral avant de se prononcer.

La ville de Gatineau n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

Publicité

L’AFPC déplore ne pas avoir été consultée

L’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) dit ne pas avoir été consultée sur les réductions de budget de 15 milliards de dollars imposées aux ministères fédéraux. La situation n’a pas changé et cet échéancier nous inquiète d’autant plus que les compressions se font en vase clos et à toute vitesse , a affirmé Yvon Barrière, vice-président régional de l’ AFPC pour le Québec.

Comme nous l’avons dit après le dépôt du budget, il est impossible d’amputer de 15 milliards $ le budget fédéral sans sacrifier les services à la population ou les emplois des personnes qui fournissent ces services.

L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada n’avait pas encore répondu à la demande d’entrevue de Radio-Canada au moment de publier.

Avec les informations de Patrick Foucault et Emmanuelle Poisson