Les Saskatchewanais seraient moins soucieux de l’environnement dans leurs choix d'aliments

La Saskatchewan est la province au Canada où les résidents prennent le moins en compte l'environnement au moment de choisir leurs aliments en saison estivale, selon une étude publiée mardi par le Laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie et de la firme de sondage Caddle.

Selon les résultats de l'étude, seulement 26,4 % des répondants de la province ont indiqué se soucier des conséquences environnementales au moment de faire des choix alimentaires.

Méthodologie : L’enquête a été réalisée auprès de 5450 Canadiens du panel de Caddle à la fin du mois de juillet de cette année. Pour ce type d'échantillon non probabiliste, une marge d'erreur ne peut être attribuée.

En comparaison, dans les provinces de l’ouest, les résidents semblent plus conscients de l’impact de l’industrie agroalimentaire sur l’environnement. Le Québec est la province avec le plus haut pourcentage. Elle est suivie du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario avec respectivement des résultats de 48,1 %, 40,5 % et 36,5 %.

Selon le directeur principal du Laboratoire qui a mené l’étude, Sylvain Charlebois, le fait que les gens soient moins conscientisés en la matière s'expliquerait en partie par le rôle d’exportateur de Saskatchewan.

En Saskatchewan on produit des aliments pour le monde, et non pas pour les Saskatchewanais. Alors, c’est plus difficile, à mon avis, pour certaines provinces de voir comment les changements climatiques peuvent avoir un impact sur leur nourriture quand beaucoup de produits arrivent d’ailleurs , explique le chercheur.

Un autre élément qu’il soulève porte sur l'engagement gouvernemental qui doit davantage se manifester.

Si on n'en parle pas trop, les gens y pensent moins. Moi je pense que c'est un peu ce qui se passe en Saskatchewan par rapport à d'autres provinces, comme l’Ontario ou même le Québec.

Il note dans les résultats une corrélation entre l’attention accordée aux questions climatiques de la part des gouvernements et les comportements des résidents de ces provinces.

C’est d'ailleurs l’inaction gouvernementale que plusieurs Réginois rencontrés mercredi ont dénoncée.

De surcroît, certaines personnes, comme Jason Lichtenwald, affirment être attentives au moment de l'achat : J'essaie de réduire ma consommation de plastique du mieux que je peux. J'essaie d'acheter des produits en vrac s'ils sont disponibles , explique-t-il.

De son côté, Andrew Huculak dit être davantage soucieux de la provenance des produits. Il essaie d’acheter des aliments locaux le plus possible. Une idée qui résonne avec les propos de Murray Bennet pour qui acheter local est plus important que de bannir la consommation de viande.

Je suis confortable avec l’idée de manger du bœuf nourri au fourrage [...] la meilleure façon de protéger l’environnement est d’acheter le plus localement possible.

Pour Sylvain Charlebois, tôt ou tard, les Saskatchewanais devront se préoccuper de l’impact de leur choix alimentaire. Chaque jour, le secteur agroalimentaire est touché par les changements climatiques. Et on doit s'adapter.

Avec les informations de Coralie Hodgson