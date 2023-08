La Chine exclut le Canada de ses destinations de voyages de groupe

Le Canada ne figure pas dans la liste des quelque 130 pays choisis par la Chine pour ses destinations de circuit de groupe.

La décision a été annoncée le 10 août (Nouvelle fenêtre) dans un communiqué du ministère des Affaires chinoises qui, depuis la pandémie, permet à nouveau les voyages de groupe à l'étranger, notamment aux États-Unis et en France. C’est à partir de cette liste que les agences de voyages chinoises préparent leurs excursions.

Le 10 août, la Chine a ajouté 78 pays à sa liste de destinations de voyages de groupe pour un total de 138 pays, mais le Canada n'en faisait toujours pas partie.

Dans un courriel envoyé à CBC /Radio-Canada, l’ambassade chinoise à Ottawa explique cette exclusion par le fait que le Canada ait mis de l’avant dans la sphère publique la supposée ingérence chinoise, et les gestes et mots discriminatoires envers les Asiatiques ont augmenté au Canada.

L’ambassade ajoute également qu’elle prend à cœur la sécurité et les droits des Chinois, et elle souhaite qu’ils voyagent dans un environnement amical et sécuritaire.

Toute l'industrie du tourisme est touchée

Cette décision d'écarter le Canada vient toutefois compliquer les choses pour l’industrie touristique canadienne qui tente de se remettre de la pandémie.

Selon Destination Canada, les voyageurs chinois représentent le nombre le plus important de touristes au Canada provenant de l’Asie-Pacifique. Avant la pandémie, ils étaient aussi ceux qui dépensaient le plus au pays.

D’après les données publiées en 2020 par l’Organisation mondiale du tourisme, à l'échelle mondiale, les touristes chinois ont dépensé 255 milliards de dollars en 2019.

L’exclusion du Canada à la liste des circuits de groupe déçoit l’agente de voyage à Vancouver Glynnis Chan. Elle s’occupe principalement de l’organisation de visites pour les touristes chinois qui arrivent au pays.

Ouvrir en mode plein écran La saison des cerisiers en fleurs à Vancouver attire des touristes de partout dans le monde. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

C’est décevant parce que la proportion de Chinois qui vont voir leurs familles au Canada est plus faible que celle des groupes de voyage [qui visitent le pays]. Cela veut dire que toute l’industrie du tourisme est touchée, comme les hôtels, les entreprises de location de voitures, les restaurants, les magasins, etc. , dit l’agente de voyage.

Walt Judas, le président de l’Association de l'industrie du tourisme de la Colombie-Britannique, est inquiet de l’impact de cette décision. Il affirme que l’industrie touristique au Canada dépend des visiteurs internationaux puisqu’ils dépensent trois à cinq fois plus que les touristes canadiens.

Walt Judas souhaite que la relation entre le Canada et la Chine soit moins tendue pour que l’industrie du tourisme puisse reprendre son cours.

Dans un courriel à CBC /Radio-Canada, les ministères fédéraux des Affaires étrangères et du Tourisme disent être au fait de l'omission du Canada dans la liste de destination de la Chine. Ils ajoutent que le secteur touristique canadien est robuste depuis la fin de la pandémie.

Avec les informations de Jon Hernandez et Janyce McGregor