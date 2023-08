La curatrice publique du Québec en visite au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La curatrice publique du Québec, Julie Baillargeon-Lavergne, était de passage dans la région mercredi dans le cadre d’une tournée. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des personnes sous tutelle publique afin de consolider leurs liens et pour mieux faire connaître l’organisme auprès de la population.

Elle s’est notamment arrêtée à la future Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, qui doit ouvrir ses portes à la fin du mois d’août. Pour le Curateur public du Québec, les personnes en situation d’itinérance représentent une infime minorité de la clientèle.

Seulement 14 personnes en situation d’itinérance sont recensées pour la région Est du Curateur public, qui regroupe Saguenay, Québec et Rimouski, ce qui représente moins de 1 % de la clientèle.

On réussit à prévenir l'itinérance dans la très grande majorité des cas ici dans votre région. [...] Ce sont des personnes qui demandent beaucoup d'intervention de notre part. Ce sont des cas complexes et souvent lourds. Certains sont réfractaires aux services et aux règles dans les établissements , a mentionné Me Julie Baillargeon-Lavergne au micro de Place publique mercredi.

Ouvrir en mode plein écran La nouvelle Maison d'accueil pour les sans-abris sera munie de 40 lits. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Mandat

Le Curateur public du Québec est une institution publique créée en 1945 qui vise la protection des personnes en situation d’inaptitude tout en assurant leur autonomie.

Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 502 personnes étaient représentées par le Curateur public, en date du 31 mars 2023. La moitié de ces personnes vivent dans une ressource d’hébergement du réseau public.

Les principales causes d’inaptitudes sont les déficiences intellectuelles et les maladies mentales.

On va consentir [aux personnes inaptes] leurs soins lorsqu'ils sont inaptes à le faire. On va établir un budget mensuel avec eux. Évidemment, on va gérer leurs biens, payer l'hébergement, on va faire toutes les demandes de prestations, d'allocations, bref, on va exercer tous les droits que la personne est incapable de faire pour s'assurer qu'elle fonctionne bien dans la société. On vient vraiment assurer un filet de sécurité pour ces personnes-là , a expliqué Me Julie Baillargeon-Lavergne.

Enquête du Protecteur du citoyen

En mars dernier, le Protecteur du citoyen a publié une enquête en raison de plaintes reçues concernant des lacunes dans la surveillance qu’exerçait le Curateur public à l’égard des régimes de protection privés.

Celui-ci avait conclu que le Curateur public du Québec prenait trop de temps pour agir à la protection des personnes en situation d'inaptitude.

Questionnée sur les redressements effectués par l’institution depuis la parution du rapport, Julie Baillargeon-Lavergne a indiqué avoir adhéré aux constats du Protecteur du citoyen et que le Curateur public avait déjà fait les mêmes constats.