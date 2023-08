Les mélèzes pourraient changer de couleur plus tôt cette année en Alberta

Le sud de l'Alberta pourrait connaître une saison des mélèzes précoce et plus longue cette année. Selon un biologiste, il pourrait s'agir d'un signe des arbres dû à la chaleur et à la sécheresse.

À un mois de l'automne, certains Albertains ont déjà remarqué que le conifère à feuilles caduques commence à passer du vert à la couleur dorée dans les Rocheuses.

Pour Gérard Fournier, maître arboriculteur, il s’agit d’une situation inhabituelle à cette période de l’année. D’après lui, le temps chaud et la sécheresse ont probablement joué un rôle dans l'accélération de la coloration automnale des mélèzes.

Le printemps a été précoce, ce qui signifie que les mélèzes ont également eu une saison de croissance précoce. Gérard Fournier explique que cela pourrait également signifier que la saison automnale commencera tôt et qu'elle se prolongera davantage cette année.

Le stress dû à la chaleur et à la sécheresse

David Bird, professeur agrégé au département de biologie de l'Université Mount Royal, à Calgary, estime de son côté qu'il est trop tôt pour dire avec certitude si tous les mélèzes changeront de couleur plus tôt cette année.

Il explique que la chaleur, la sécheresse et la fumée des feux de forêt peuvent être des facteurs de stress importants pour les arbres, et que les plantes réagissent souvent au stress en perdant leurs feuilles tout en continuant à faire de la photosynthèse et à fonctionner normalement.

David Bird souligne aussi qu'un certain nombre d'études réalisées au fil des ans, notamment au Canada, suggèrent que le changement climatique modifie la répartition de ces conifères. Le changement climatique est réel et il affecte toutes les choses, notamment les mélèzes.

Avec les informations de Karina Zapata