Les habitants de Sept-Îles ont retrouvé le parc Aylmer-Witthom sous ses nouveaux atours lors de son inauguration mercredi. Cette ouverture était attendue du public en raison de retards dans les travaux de réaménagement du parc, dont la facture a gonflé depuis juillet 2022.

L’aire de jeux, flambant neuve, a accueilli plusieurs enfants qui, pour certains, en étaient à leur première visite du parc.

Pendant que des jeunes escaladaient un grand navire de bois, d’autres couraient autour de trois maisonnettes. À cette vue, certains parents se sont remémoré avec nostalgie les anciennes maisonnettes qui se dressaient au même endroit il y a encore un an, et qu’ils avaient connues dans leur jeunesse.

Or, l’état de ces constructions s’était dégradé au fil des ans, au point que la Ville de Sept-Îles avait décidé en 2021 de les démolir.

La Ville a démoli les maisonnettes particulières du parc Aylmer-Whittom, dont l'état s'était dégradé au fil des ans. (Photo d'archives)

Ça a fait un petit pincement au cœur, mais à un moment donné, quand ce n’est pas entretenu, ça se détruit tranquillement. On espère juste que les nouvelles installations vont être entretenues pour le futur , souligne Nathalie Vibert, Septilienne depuis sa naissance.

Je suis toujours restée au Parc-Ferland. Je partais en ski de fond et je venais ici quand j’avais 15 ans. Alors les maisonnettes, je les ai bien connues , raconte-t-elle, en ajoutant vouloir bientôt amener sa petite-fille sur le site.

L'aménagement de l'aire de jeux est plus accessible pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes. (Photo d'archives)

Retards et gonflement des coûts

Initialement estimé à 1,1 million de dollars, le réaménagement de l'espace aussi appelé parc des écureuils a finalement coûté 1,9 million, une hausse de 72 %.

Il y a eu certains dépassements de coûts avec la COVID-19. Il y a eu une bonne participation financière de la Société du Plan Nord et du Port de Sept-Îles, ce qui fait en sorte que ça a minimisé les coûts pour les citoyens de Sept-Îles , explique le maire, Steeve Beaupré.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a inauguré mercredi la réouverture du parc Aylmer-Witthom.

La Ville a allongé 1,4 million de dollars pour la revitalisation du site, un montant financé par un emprunt. La Municipalité a aussi pu compter sur une aide financière de 260 000 $ du Port de Sept-Îles, de 100 000 $ de la Société du Plan Nord et d’un autre 100 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Les travaux ont aussi connu plusieurs retards depuis leur annonce en 2021. L’ouverture officielle, initialement prévue à l'automne 2022, a été repoussée de près d’un an. Les dernières touches doivent encore être apportées, notamment l’installation de panneaux d’interprétation.

Le parc est accessible à la population depuis une dizaine de jours, parce qu’on ne voulait pas reporter [l’ouverture] en septembre ou en octobre. Il y a certaines améliorations et d’autres choses qui doivent être finalisées , souligne Steeve Beaupré.

Le parc Aylmer-Witthom, aussi dit « parc des écureuils », est réputé pour sa population de petits rongeurs friands de cacahouètes.

Rongeurs et volatiles

Il n’a pas fallu attendre trop longtemps pour que les écureuils du parc Aylmer-Witthom pointent le bout de leur nez.

Véritables mascottes du parc, dit des écureuils , les rongeurs à la queue recourbée ont largement profité des largesses des promeneurs venus les nourrir. Des grands-parents tentaient de convaincre leur petit-fils, qui tenait mordicus à sa cacahouète, de l’offrir à une petite bête. Pendant ce temps, deux jeunes frères tendaient des pinottes triples à un suisse rayé sous les regards amusés de leurs parents.

En plus des écureuils, le parc Aylmer-Witthom abrite plusieurs espèces d'oiseaux qui attirent les ornithologues amateurs.

En plus des écureuils, la forêt du parc Aylmer-Witthom abrite plusieurs espèces d’oiseaux qui attirent les ornithologues amateurs. On observe toutes sortes de canards, d’oiseaux de rivage et d’oiseaux forestiers , explique Jean-François Laporte, une paire de jumelles au cou.

Même si les visiteurs n’ont pas fréquenté le parc depuis un an, les mangeoires artisanales, aussi nombreuses que colorées, sont restées bien fixées aux épinettes. Quelques brins de paille sortent de leurs entrées, signe que leurs résidents ailés sont toujours dans les parages et qu’il n’en tient qu’aux plus attentifs, comme Jean-François Laporte, de les déceler à travers les bois.

Avec la collaboration de Charles-Étienne Drouin