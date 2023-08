Une photo dans les tournesols en échange d’un don pour lutter contre le cancer

Un grand champ de tournesols au bord de la route 101 attire les regards à Saint-Bruno-de-Guigues. Pour le temps de la floraison, les passants sont invités à prendre des photos et du même coup à faire un don pour Mission Tournesol.

La ferme Maline a choisi, pour une deuxième année, de s'associer à l'organisme qui fournit un support financier et social aux personnes atteintes du cancer au Témiscamingue.

Le lien était facile à faire (avec les tournesols). On cherchait une façon de permettre à l’organisme d’amasser des fonds avec le tournesol. On a vu que les gens aimaient beaucoup prendre des photos, donc on a jumelé les deux , explique Caroline Larabée, copropriétaire de la ferme Maline.

Ouvrir en mode plein écran En allant se prendre en photo au champ de tournesols de la ferme Maline, les gens sont invités à laisser un don dans cette boîte pour aider les gens qui combattent un cancer. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Une boîte de dons se trouve à l’entrée du champ de tournesols d’une superficie de quatre hectares. On n’a pas eu à faire avec l’organisme, mais on trouve que c’est un organisme qui est très important pour les gens de la région , souligne la productrice agricole.

L'année dernière, la ferme Maline avait amassé près de 3500 dollars pour Mission Tournesol.

Ouvrir en mode plein écran Les tournesols sont généralement orientés vers l'est à la ferme Maline. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Une fleur impressionnante

Au début de la floraison, le tournesol suit le soleil et la tête du plant tourne. Mais une fois que sa floraison est optimale, comme on les voit maintenant, elles restent face à l’est habituellement , indique Mme Larabée.

Lorsque les plants atteignent leur maturité, les pétales meurent et le cœur de la fleur se transforme lentement en graines. Il reste encore un peu de temps pour profiter des tournesols en floraison, confirme Caroline Larabée.

La floraison a commencé au début août environ. L’année dernière, on a eu à peu près trois semaines. J’ai l’impression qu’on va avoir un peu la même chose cette année. Après ça, quand on le bat, vers septembre et octobre, le temps que la fleur meurt et que les graines se développent , mentionne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les abeilles se régalent du pollen et du nectar du tournesol. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Comme la variété de tournesols de la ferme Maline est plus huileuse, les graines sont destinées à la consommation animale, principalement pour les oiseaux. Les propriétaires ensacheront les graines pour les vendre aux particuliers.

C’est sûr qu’éventuellement, il y a d’autres variétés qu’on a déjà pensées, pour faire de l’huile de tournesol ou autre chose , cite en exemple Mme Larabée.

Les propriétaires se sont intéressés aux tournesols il y a trois ans, en cultivant pour le plaisir une toute petite parcelle.