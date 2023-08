Des travaux de renforcement auront lieu sur le pont Touzel

Des travaux de renforcement auront lieu du 21 août au 1er septembre prochain sur le pont Touzel.

La circulation sur le pont demeure en alternance, sur une voie et à l'aide de feux de circulation, depuis que l’infrastructure a rouvert.

En raison de la présence d’un camion nacelle pendant les travaux, les charges permises sur le pont seront diminuées à 28 tonnes, 38 tonnes et 44 tonnes pour les véhicules d'un, deux, et trois unités. Ces restrictions s’appliqueront seulement lorsque les équipes seront à l'œuvre, soit entre 7 h et 18 h.

La route 138 est le seul lien terrestre entre la Minganie et le reste du Québec.

Le pont Touzel avait été fermé d’urgence au début du mois de juin, isolant la Minganie.