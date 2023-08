Les fortes précipitations reçues depuis le début de l’été nuisent aux producteurs de grains au Québec. S’il est encore trop tôt pour quantifier les dommages, plusieurs s’entendent pour dire que cette année sera à oublier.

[Pour] les grains et les céréales, c’est bien médiocre, c’est épouvantable , déclare Réjean Laquerre. Le président pour le secteur Rive-Nord aux Producteurs de grains du Québec ne se souvient pas d’une saison aussi pluvieuse. De l’eau comme ça, je n’ai jamais vu ça , déclare-t-il.

Accès aux champs plus difficile pour la machinerie

À l’aéroport de Québec, on a recensé 394 millimètres de pluie depuis le 1er juillet. Dans les champs de Gilles Dion, situés à quelques kilomètres de là, l’excès d’eau a un impact visible sur les tiges de blé.

Le poids de l'eau a couché le blé au sol dans le champ de Gilles Dion. De jeunes pousses vertes ont poussé à travers les plus anciennes.

Le blé a écrasé au sol, il a re-tigé, il a refait une tête avec du grain [et] il est vert , explique-t-il. Il va venir contaminer le blé, et venir faire de la moisissure , poursuit-il.

Si ce phénomène est important dans un champ, il peut faire baisser la qualité du blé et donc la valeur de la récolte. Il va y avoir des pertes financières... le blé au sol, pas de qualité, il va faire déclasser le grain , déplore M. Dion. Il considère toutefois qu’il s’en tire très bien par rapport à d’autres producteurs touchés plus durement.

Malgré quelques zones abimées dans ses champs, Gilles Dion croit qu'il s'en tirera beaucoup mieux cette année que d'autres producteurs de blé.

Sans compter que les sols gorgés d’eau rendent l’accès aux champs plus difficile pour la machinerie. On est proche de faire la récolte, mais il faut attendre que ça sèche, il va falloir attendre 4 ou 5 jours de temps sec pour être capable de rentrer avec la moissonneuse-batteuse , explique Michel Dion.

Du blé pourri au champ

Près de sa ferme à Saint-Casimir, Réjean Laquerre nous montre un champ de blé très affecté par l’excédent d’eau du sol. C’est inégal, il y a des bouts, on voit que c’est mort… Un peu partout, dans tous les champs c’est de même , déplore-t-il.

Les brins de blé à gauche de l'image présentent des traces de moisissure, dont l'apparition a été facilitée par les excédents d'eau des dernières semaines.

Ici, c'est clair, on voit de mauvaises herbes, parce que le blé est mort , dit-il en pointant une zone verte au milieu du champ.

Aidée par l’humidité, la moisissure a déjà attaqué une bonne partie des tiges de blé, qui sont désormais noircies. Pour un champ dans cet état, Réjean Laquerre calcule de 50 % à 60 % de pertes [financières] .

En date du 1er août, la Financière agricole avait déjà reçu 1602 avis de dommage de la part de producteurs de céréales, de maïs-grain et de protéagineuses. L’an dernier à la même période, elle en avait reçu 1235.

Difficile de quantifier l'état des dégâts

Étienne Lafrance, agent d’information sur les marchés aux Producteurs de grains du Québec, explique que c’est seulement au cours des prochaines semaines que l’on aura une bonne idée de l’ampleur des dégâts , puisque les récoltes ne sont pas terminées. Mais de ce qu’on entend des producteurs, la qualité sera moindre cette année, notamment pour le blé et l’orge , prévoit-il.

Le soya est aussi affecté par l’accumulation d’eau dans les champs. D’après Réjean Laquerre, les plants qui sont immergés produisent moins de fèves.

Le plant de soya de gauche poussait dans une zone où s'est accumulée l'eau. Il est beaucoup plus petit et a produit beaucoup moins de fèves que celui de gauche, qui poussait dans une zone mieux drainée.

D’après lui, les producteurs devront adapter leurs méthodes de travail pour faire face à une météo extrême.

C’est rendu qu’on est obligés d’avoir des champs parfaits. Le drainage qui était bon il y a 20 ans, ce n’est plus cette norme-là que ça prend asteure. Ça prend deux fois plus de drainage. Si on drainait aux 50 pieds il y a 50 ans, asteure, ça prend 25 pieds entre les drains , détaille-t-il.

Les effets de la pluie... et de la grêle aussi

Réjean Laquerre doit lui-même déplorer des pertes cet été à cause de la météo. Dans son cas, ce n’est pas la pluie, mais la grêle qui a détruit presque la totalité de son champ d’avoine.

L’avoine avait déjà atteint un mètre de haut, mais tout est tombé à terre , déplore celui qui est aussi producteur de semences à Saint-Casimir. Les plants ont re-tigé, mais il n’est pas certain qu’il pourra en faire quelque chose.