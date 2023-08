Le chef du NPD Wab Kinew déplore l’utilisation de son passé judiciaire par le PC

Le chef du Nouveau Parti démocratique Wab Kinew, affirme que les progressistes-conservateurs tentent de faire diversion en ce qui a trait à leur « incapacité de s'attaquer à la hausse de la criminalité dans la province », en faisant de son passé judiciaire une priorité pour la campagne électorale à venir.

Pourquoi Heather Stefanson et les progressistes-conservateurs qui ont été si mauvais en matière de criminalité, voudraient-ils parler de criminalité pendant cette élection , se questionne Wab Kinew, qui a des origines autochtones. Parce qu'il ne s'agit pas de criminalité, mais pour parler de moi, et c'est en partie parce que des fois je porte mes cheveux tressés.

Durant son discours, mercredi à l'Université canadienne mennonite à Winnipeg, il a présenté un plan pour lutter contre le crime s'il était élu. Il a aussi parlé de ses problèmes passés avec l'alcoolisme et de ses condamnations pénales.

Wab Kinew, aujourd'hui âgé de 41 ans, a déjà admis ouvertement avoir été condamné pour conduite en état d'ébriété et pour avoir agressé un chauffeur de taxi alors qu'il était âgé d'une vingtaine d'années, des faits pour lesquels il a obtenu un pardon.

Publicité

Wab Kinew s'est aussi engagé, mercredi, à sévir plus fermement contre la criminalité si son parti est porté au pouvoir. Il mentionne que le fait d'avoir été tenu pour responsable par le système judiciaire l'a obligé à affronter ses propres problèmes.

Si les gens me demandent Wab, pourquoi délivres-tu un message de fermeté à l'égard de la criminalité ? je répondrai que c'est parce que la sévérité et l'amour ont été l'une des meilleures choses qui me soient arrivées .

Parallèlement, il s'en est pris aux progressistes-conservateurs qui, selon lui, essaient de diviser les Autochtones et les non-autochtones du Manitoba, au lieu de s'attaquer aux causes profondes de la criminalité.

Il souligne que les Autochtones sont également préoccupés par la sécurité publique, un aspect qui se perd souvent dans la conversation que mes adversaires veulent avoir sur la sécurité publique au Manitoba , lance-t-il.

Publicité

C'est une vérité toute simple : dans notre province, les Autochtones sont bien trop souvent les victimes de la criminalité. Vous voulez donc savoir qui veut des mesures concrètes, et pas seulement des discours, en matière de lutte à la criminalité et de sécurité publique au Manitoba ? Les Autochtones. , soutient Wab Kinew.

Il ajoute qu'un gouvernement néo-démocrate s'attaquerait non seulement aux causes profondes de la criminalité, mais ciblerait également les trafiquants de drogue qui introduisent des substances toxiques dans les communautés en leur infligeant des peines plus sévères.

Normal d'utiliser le passé de ses adversaires en politique, affirme le PC

En réponse au discours de Wab Kinew, le député du Parti progressiste-conservateur pour la circonscription de Steinbach et ministre de la Justice, Kelvin Goertzen, souligne qu'il respecte le chef de l'opposition et le fait qu'il ait surmonté sa dépendance.

Ouvrir en mode plein écran Le député progressiste-conservateur de Steinbach Kelvin Goertzen. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Toutefois, il ajoute que le passé de chaque candidat pouvait être sujet à débat lors d'une campagne électorale.

L'élection est un grand entretien d'embauche au cours duquel les gens vous demandent ce que vous avez fait dans le passé , mentionne Kelvin Goertzen. Si vous n'êtes pas prêt à passer cet entretien, vous n'êtes peut-être pas fait pour le poste de politicien.

Les élections générales sont prévues le 3 octobre prochain au Manitoba afin d'élire les députés de la 43e législature de l'Assemblée législative.

Avec les informations de Sarah Petz et de Ian Froese