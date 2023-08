Avec la mise en vente de l’école de la municipalité de Grosses-Roches, des citoyens et élus espèrent un projet qui répondra aux besoins de la communauté.

Voilà 10 ans que les cris des écoliers n’ont pas résonné dans la cour de l’école Monseigneur-Ross. L’établissement est fermé depuis 2013. Depuis peu, le bâtiment et le terrain de 5000 mètres carrés sont à vendre.

C’est très central à Grosses-Roches. On n'est pas très loin de la 132, on n'est pas loin du rivage et du fleuve. Ça peut-être intéressant, tant pour du commercial que pour de l’institutionnel , est d'avis Alexandre Marion, directeur général du Centre de services scolaire (CSS) des Monts-et-Marées.

Après avoir finalement décidé de ne pas acheter le bâtiment en raison du piètre état des fondations, la Municipalité a fait une demande de rétrocession du terrain auprès du CSS. Le terrain pourrait être rétrocédé si personne ne fait d'offre.

Est-ce qu’il y a des gens intéressés? Notre réponse c’est oui , indique Alexandre Marion, directeur général du CSS des Monts-et-Marées, sans toutefois en révéler davantage.

Jonathan Massé, maire de Grosses-Roches (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Le maire de Grosses-Roches, Jonathan Massé, souhaite maintenant qu'un projet d'importance voie le jour entre ses murs au bénéfice de sa petite communauté dévitalisée.

C’est certain qu’il y a certains besoins présentement avec la fermeture du dépanneur. Ça pourrait être des logements à prix modiques ou pour les aînés. On a quand même une population vieillissante , illustre-t-il.

Dans les derniers mois, l’avenir de l’école a causé bien des remous dans ce village de moins de 400 habitants.

Lorsque l'appareil municipal a voulu convertir l’école en bureaux municipaux et en centre communautaire, plusieurs citoyens s’y sont vivement opposés en employant parfois de violentes insultes sur les médias sociaux.

Des citoyens craignaient que le projet augmente les impôts fonciers dans cette municipalité où sont enregistrés les plus bas revenus médians au Québec.

Henri Marquis réside à Grosses-Roches. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Si le monde a de l’argent pour acheter l’école, qu’ils fassent une salle de jeu, une épicerie, un hôtel, des logements, n'importe quoi, mais il ne faut pas que ce soit la Municipalité , estime le résident de Grosses-Roches, Henri Marquis. On est déjà pas capable de payer les taxes.

L’appel d'offres pour acquérir l’établissement prendra fin le 11 octobre prochain. La Société québécoise des infrastructures déterminera quelle offre sera retenue.

D'après un reportage d'Emma Guerrero Dufour