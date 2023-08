Une artiste de l’île de Vancouver invite des bénévoles à retirer des plantes envahissantes

Une fois par mois, une douzaine de bénévoles se réunit sur les terres de la Première Nation Tseycum, à Saanich, sur l'île de Vancouver, pour enlever le lierre comme symbole de décolonisation de la terre.

Sarah Jim a créé le projet W̱S͸ḴEM Ivy sur la terre de sa famille qui est une des dernières forêts de la Première Nation Tseycum. La forêt qui se trouve juste au nord de Victoria est envahie par le lierre anglais qui étouffe les espèces indigènes. Depuis que le projet a débuté il y a deux ans, Sarah Jim et sa famille ont vu le retour de plantes indigènes et d'animaux.

Le lierre anglais se trouve partout sur le sol et s'agrippe aux arbres. Les vignes peuvent être aussi grosses qu'une petite branche d'arbre. Photo : Kathryn Marlow / CBC

Le trille commence à pousser à travers la terre, la ronce hispide s’étend sur le sol et les rosiers à fruits nus s’épanouissent. Bien que difficiles à voir, on peut entendre la rainette du Pacifique, appelé WEXES en langue SENĆOŦEN, et des hiboux, installés dans les arbres, qui surveillent le tout.

La ronce hispide, une plante indigène de la Colombie-Britannique, est revenue sur les terres de la Première Nation Tseycum depuis que la ronce d'Arménie et le lierre anglais ont été enlevés. Photo : Kathryn Marlow / CBC

J’ai l’impression que la terre a reçu de l’amour. Et comme dans tout, lorsque tu donnes de l’amour, tu en reçois en retour , dit Sarah Jim.

Elle appelle la décolonisation physique le fait de permettre aux plantes indigènes de pousser, ce qui redonne un accès à la nourriture et à la médecine traditionnelle à son peuple.

Sarah Jim est une artiste de descendance W̱SÁNEĆ et de colonisateurs blancs. Elle peint et travaille en écologie de la restauration dans la région du Grand Victoria. Photo : Kathryn Marlow / CBC

Sarah Jim est une artiste qui travaille, depuis les cinq dernières années, à restaurer les écosystèmes. Elle avait décidé d’enlever elle-même le lierre dans la forêt, mais le travail requis était beaucoup trop grand. En voyant ce que des bénévoles ont pu faire pour un projet de restauration écologique, elle a demandé à des gens de lui venir en aide.

Non seulement des gens sont venus enlever le lierre, mais une communauté de tous âges et de tous horizons s’est formée.

La décolonisation est une des raisons pour laquelle je suis ici, et aussi d’être dans la forêt et de travailler avec d’autres personnes.

Kikila Perrin est bénévole et étudiant en doctorat à l’Université de Victoria. Son sujet de recherche est aligné avec le projet de Sarah Jim, car il porte sur la relation entre une culture et l’écologie d’un endroit, et sur comment les colonisateurs peuvent aider les peuples autochtones de façons significatives.

Il a remarqué qu’il est plus facile pour les personnes non autochtones d’écouter et d’être ouvert à des perspectives autochtones lors d'un travail en forêt.

Kikila Perrin est un des bénévoles qui participent au projet W̱S͸ḴEM Ivy. Il suggère aux gens qui veulent faire un travail de réconciliation de trouver des événements du genre dans leur communauté. Photo : Kathryn Marlow / CBC

Pour Kikila Perrin, c’est une belle façon d’être impliquées dans le processus de réconciliation et de trouver une communauté. Vous n’avez pas besoin d’être un expert. Vous n’avez pas besoin de connaître des gens. Mais je peux vous assurer qu’à la fin de la journée, vous allez avoir appris beaucoup sur une espèce de plantes, et vous allez connaître des gens qui, peut-être, vous donneront envie de revenir.

Sarah Jim est d’accord avec lui et voudrait voir les bénévoles qui participent à son projet encourager des amis et leurs familles à prendre part à des projets de restaurations dans leurs communautés. J’espère que ça aura un effet d’entraînement, et que la terre recevra l’attention dont elle a besoin.

Lorsque la terre de sa famille ne sera plus envahie par les plantes envahissantes, elle espère que son projet deviendra un programme communautaire pour les membres de sa Première Nation.

Avec les informations de Kathryn Marlow