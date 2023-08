Le conseil municipal du Grand Sudbury a adopté une motion présentée mardi soir par le maire, Paul Lefebvre, qui prévoit des incitatifs fiscaux pour les promoteurs immobiliers pour les encourager à construire plus de logements dans la ville.

Cette subvention équivalente à l’augmentation des impôts fiscaux réduira considérablement le montant imposable que les promoteurs immobiliers doivent payer pendant une période déterminée.

Si une entreprise veut construire entre 30 et 100 immeubles à logements multiples, leurs impôts seront remboursés par la ville pendant 5 ans.

Ceux qui voudront construire plus de 100 immeubles bénéficieront de cette subvention pendant 10 ans.

Les promoteurs nous ont demandé de trouver un moyen de réduire la taxe et on l’a fait, maintenant c’est à eux de faire leur part.

Pour être admissibles à cette subvention, les promoteurs immobiliers devront établir des projets dans des zones prédéfinies dans la motion.

Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury, priorise la construction dans les zones centrales de la ville pour éviter plus de dépenses en infrastructures et services. (Photo d'archives)

On ne peut pas créer des logements en désordre dans la ville, il faut que ça se fasse là où il y a les infrastructures et les services qui seront utiles à la communauté , renchérit le maire.

Même si la motion a été votée à l’unanimité au conseil, un nouveau plan contenant tous les détails sera établi et ensuite présenté au conseil à l’automne prochain.

S’il est approuvé, les promoteurs immobiliers pourront en bénéficier dès le printemps prochain.

Un besoin de plus en plus grand

Raymond Landry, coordonnateur pour le Réseau des sans-abri, se réjouit de l’adoption de la motion et juge qu’elle sera bénéfique pour la municipalité.

On est heureux d’entendre ça. On voit les embûches présentes dans la société pour acquérir un logement, donc on appuie tout effort pour développer plus de logements dans la ville , soutient-il.

Raymond Landry souhaite que cette motion apporte plus de logements abordables dans la communauté. (Photo d'archives)

Selon un rapport, la Ville du Grand Sudbury est confrontée à un besoin urgent de logements.

Pour combler ce manque, il faudrait construire 470 logements dès maintenant pour ensuite construire 66 nouveaux logements chaque année.

M. Landry projette des réunions avec le conseil municipal afin d’identifier de possibles solutions en attendant pour venir en aide aux sans-abri l’hiver prochain et même aux étudiants qui s’installeront bientôt dans la ville.

Pour sa part, Geoff McCausland, agent immobilier et ancien conseiller municipal, suggère que la nouvelle initiative de la Ville est un pas dans la bonne direction.

Geoff McCausland espère que la ville modifie d'autres régulations pour faciliter la création de nouveaux logements. (Photo d'archives)

C’est un aspect qui va aider. Il y a plusieurs différents enjeux que les entreprises de construction doivent considérer comme les coûts d’intérêts, mais avoir des subventions comme ça aidera certainement , affirme-t-il.

Des subventions municipales pour les premières années de construction, ça peut vraiment faire la différence pour la viabilité d’un projet.

Il suggère également une modification des règlements qui régissent la construction des stationnements, ce qui est selon lui une des multiples autres contraintes auxquelles les promoteurs immobiliers font face dans la conception d’un projet de logements.

Avec les informations de Bienvenu Senga