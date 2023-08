Les Montréalais ont produit moins de déchets en 2022, mais pas beaucoup de compost

Les résidents de l’agglomération de Montréal ont jeté moins de déchets l’année dernière, selon un bilan présenté par la Ville mercredi. Par contre, cette baisse d’environ 4 % est assombrie par une faible participation à la collecte du compost.

En 2022, un total de 902 650 tonnes de matières résiduelles ont été produites, soit près de 28 000 tonnes de moins que l’année précédente. Considérant l’augmentation de la population de plus de 15 000 personnes [durant la même période], il s’agit d’une forte baisse , note le Bilan 2022 sur la gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal.

La quantité de déchets collectés par habitant en 2022, toutes catégories confondues, a donc diminué. Elle est passée de 463 kg par personne à 441 kg. La baisse de la consommation provoquée par l’inflation pourrait expliquer cette diminution, selon les auteurs du rapport.

De plus, avec le retour au bureau, une partie des quantités qui avaient été récupérées par la collecte municipale dans le secteur résidentiel a pu être transférée vers les bureaux et autres lieux de travail dont une partie importante n’est pas desservie par les collectes municipales.

Peu importe le type de déchet, la Ville estime que le succès de l'opération passe par une réduction à la source.

L'objectif est d'atteindre une moyenne de 399 kg par personne annuellement en 2025, précise la responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, avec (de gauche à droite à l'arrière) Marie-Andrée Mauger (mairesse de Verdun), François Limoges (maire de Rosemont–La Petite-Patrie), Pierre Lessard-Blais (maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) et Émilie Thuillier (mairesse d'Ahuntsic-Cartierville).

Le taux de récupération des matières recyclables est demeuré stable à 70 %, souligne Mme Mauger en entrevue à l'émission Le 15-18, sur les ondes d'ICI Première. L'objectif est d'atteindre 75 % d'ici 2025.

Mission : compost

Il reste toutefois beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre l'objectif de 60 % de récupération des matières organiques. Ce taux est de 35 % actuellement, précise la responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal. Il s'agit d'une (très) légère augmentation de 1 % par rapport à 2021.

Cela peut être le signe d'une réduction des pertes et du gaspillage alimentaire, mais aussi attribuable à une plus faible participation citoyenne aux collectes des résidus alimentaires , note la porte-parole du cabinet de la mairesse et du comité exécutif, Marikym Gaudreault, dans le communiqué de presse.

Ce ne sont pas tous les résidents montréalais qui peuvent se conformer à la demande des autorités municipales à l'heure actuelle. Le bac à compost est en train d'être déployé dans les immeubles de neuf logements et plus, qui composent près de 40 % des immeubles montréalais.

Montréal souhaite que le taux de récupération des matières organiques passe de 35 % à 60 % d'ici 2025. (Photo d'archives)

L'opération de déploiement devrait être terminée d'ici la fin de 2025, faisant de la métropole la première grande ville canadienne rendant la collecte de compost accessible à l'ensemble de sa population , ajoute la porte-parole de la Ville.

Par contre, précise Marie-Andrée Mauger, ceux qui ont l'autorisation de faire du compostage doivent obligatoirement y participer. Surtout si on veut traiter localement nos matières organiques à compter de l'année 2024.

Mme Mauger explique qu’il y a encore des mythes à déboulonner en ce qui concerne les nuisances liées à la récupération des matières organiques, mais que la Ville a conçu plusieurs programmes et initiatives pour accompagner les citoyens (Nouvelle fenêtre).

C'est facile de se rattraper , assure-t-elle, d'autant plus qu'environ la moitié des déchets qui remplissent les sacs à ordures pourraient plutôt être envoyés au compost.

Des bacs de recyclage débordent dans une ruelle à Montréal. (Photo d'archives)

Des règlements pour changer les comportements

La Ville de Montréal a adopté différents règlements afin d'accélérer des changements de comportements tant chez les citoyens que dans les commerces, les institutions et les industries pour réduire la production de rebuts à la source.

Règlements 28 septembre 2022 : tous les sacs d’emplettes de plastique sont interdits, autant pour les achats en caisse que pour les plats à emporter et les livraisons à domicile, en vertu de l’entrée en vigueur du Règlement 16-051 interdisant la distribution de certains sacs d’emplettes dans les commerces de détail et les restaurants. 17 mai 2022 : la distribution des articles publicitaires est limitée aux seules personnes intéressées à les recevoir et leur distribution dans un sac de plastique est interdite en vertu de l’entrée en vigueur du Règlement 22-028.

Les résidents montréalais qui souhaitent recevoir le Publisac doivent maintenant apposer un autocollant sur leur boîte aux lettres pour signifier leur intention. (Photo d'archives)

Il est de notre devoir et en notre pouvoir, comme gouvernement de proximité, d'utiliser les leviers réglementaires à notre disposition pour soutenir cet effort collectif vers la réduction des matières résiduelles , a déclaré la responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger, dans le communiqué de presse qui accompagne le rapport.

Les autorités municipales ont en tête que le seul centre d'enfouissement de la région montréalaise sera rempli en 2027.

Par ailleurs, le rapport fait le point sur la construction de nouvelles infrastructures. Le centre de compostage situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent est finalisé à plus de 90 % alors que le centre de biométhanisation, situé dans la ville de Montréal-Est, l'est à plus de 60 %.

La Ville nourrit l'ambition d'y produire un compost de qualité agricole et du gaz naturel renouvelable.

Nous avons le devoir de réduire nos déchets. Notre choix, comme collectivité maintenant et pour les générations à venir, doit être la réduction à la source des matières résiduelles de toutes catégories.

Les Montréalais seront sondés à l’automne sur leur perception de la gestion des déchets ainsi que sur leur satisfaction à l'égard des services de collecte municipaux (résidus verts, matières organiques, résidus alimentaires, matières recyclables et ordures ménagères).