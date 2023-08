Fermeture des tribunaux dans la Péninsule : les deux parties ont exposé leurs arguments

Le Forum des maires de la Péninsule acadienne et le ministère de la Justice étaient en Cour du Banc du Roi mercredi à Bathurst. Les premiers cherchaient à faire invalider la décision du gouvernement de fermer les services de justice à Caraquet et Tracadie en 2022.

Selon le Forum des maires de la Péninsule acadienne, ce choix a été basé uniquement sur des statistiques et n’a pas tenu compte de la réalité linguistique de la région.

Leurs avocats ont fait valoir que c’était dans l’obligation du ministre de prendre en considération l’impact linguistique d’une telle décision sur l’ensemble de la communauté. Il a plutôt choisi de fermer les services sans consulter la population, déplorent-ils.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : le maire de Néguac Georges Savoie, le maire de Caraquet Bernard Thériault, l'avocat Jason Godin, le maire de Tracadie Denis Losier et le maire de Shippagan Kassim Doumbia. Photo : Radio-Canada / REAL FRADETTE

Ils ont ajouté que la disparition des services de justice dans la Péninsule acadienne a eu un impact important sur les emplois directs, sans oublier l’éloignement de ce service à la population.

Publicité

Ce n’est plus possible pour un avocat de pratiquer le droit légal uniquement en français au Nouveau-Brunswick. C’était un acquis. Le ministre a coupé nos bras et nos jambes et il nous demande de courir , a avancé, l’un des deux avocats du Forum des maires, Me Jason Godin.

Le ministre n’a pas outrepassé ses droits, selon son avocate

L’avocate du ministère de la Justice, Me Nathalie Robichaud a elle soutenu que ce n’est pas à la cour de questionner la sagesse des décisions du gouvernement.

Le seul recours, c’est de s’adresser à l’électorat , a-t-elle déclaré, en martelant que le gouvernement est le mieux placé pour prendre des décisions concernant l’allocation et la gestion des ressources.

Selon elle, le ministre de la Justice Hugh J. Flemming n’a pas outrepassé ses droits dans ce dossier. Elle a également estimé que le mémoire du Forum des maires de la Péninsule acadienne ne contenait que des allégations, des suppositions, des spéculations et des hypothèses.

Publicité

Il n’y a pas de preuves, il n’y a pas de faits , a-t-elle souvent répété pendant son laïus.

La juge Christa Bourque a noté les arguments des deux parties, mais elle se donne un temps de réflexion avant de trancher. Elle n’a pas donné de date pour une nouvelle comparution.

Des maires confiants

À l’issue de l’audience, le maire de Caraquet et président du Forum des maires de la Péninsule acadienne, Bernard Thériault s’est montré déçu de l’argumentaire de l’avocate du ministère, notamment au point de vue linguistique.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite ; les maires Denis Losier de Tracadie, Kassim Doumbia de Shippagan, Georges Savoie de Néguac et Bernard Thériault de Caraquet. Photo : Radio-Canada / REAL FRADETTE

Il s’est cependant dit confiant quant à une victoire dans cette cause. C’est très technique, mais il existe certaines jurisprudences. L’Agence d’inspection des aliments du Canada avait dû ramener ses bureaux à Shippagan dans la fin des années 1990 parce qu’elle n’avait pas tenu compte de la réalité linguistique. Si nous adoptons cette approche, je crois que nous avons de bonnes chances de gagner , a précisé M. Thériault.

D’ici là, le Forum des maires de la Péninsule acadienne cherche à obtenir des appuis au sein des organisations communautaires acadiennes, dont la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.