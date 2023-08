Politique 713 : le Syndicat des psychologues du N.-B. appuie le rapport Lamrock

Un syndicat qui représente des psychologues et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick demande au gouvernement provincial de suivre les recommandations du défenseur des enfants et des jeunes qui juge que leur révision sur l'identité de genre porte atteinte aux droits des enfants.

Selon cette révision de la politique 713 menée par le gouvernement Higgs, les élèves transgenres et non binaires de moins de 16 ans qui veulent que leurs pronoms et leurs prénoms de choix soient utilisés doivent obtenir le consentement de leurs parents, ce qui n'était pas le cas dans la version précédente de cette politique.

Mardi, Kelly Lamrock, le défenseur des enfants présentait un rapport sur le sujet, accompagné de 24 recommandations non contraignantes. Il juge que la politique révisée par le gouvernement viole plusieurs lois et brime les droits des enfants. Il demande au gouvernement de faire marche arrière.

Au lendemain de la présentation de ce rapport, le Syndicat des employés des secteurs public et privé du Nouveau-Brunswick, qui représente les psychologues et les travailleurs sociaux en milieu scolaire s’est prononcé en faveur.

Nous espérons que le premier ministre et le ministre de l’Éducation prendront son rapport au sérieux et apporteront des changements à la politique 713 conformément au rapport de M. Lamrock , clame la présidente du Syndicat du Nouveau-Brunswick, Susie Proulx-Daigle.

Susie Proulx-Daigle, présidente du syndicat du Nouveau-Brunswick, espère que le gouvernement ira dans le sens du défenseur des enfants et des jeunes. Photo : Radio-Canada

En juin déjà, le syndicat avait fait part de son désaccord avec la politique révisée en déposant deux griefs. Il jugeait les changements apportés par le gouvernement étaient déraisonnables .

Du côté de la province, le ministre de l’Éducation et Développement de la petite enfance, Bill Hogan, affirme qu’il commentera sur le dossier sous peu.

Je prendrai le temps nécessaire pour examiner le rapport de M. Lamrock au cours des prochains jours , a-t-il dit dans une déclaration mercredi.

Date butoir du 1er septembre

Dans son rapport, Kelly Lamrock appelle le gouvernement a modifier et clarifier sa position sur la politique 713 d'ici au 1er septembre. Si rien n'est fait d'ici là, il encourage les districts à suivre sa version de la politique.

Le défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick Kelly Lamrock lors d'une conférence de presse sur la révision de la politique 713 le 15 août 2023. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Le District scolaire francophone Sud (DSFS) et le District scolaire francophone Nord-Est (DSFNE) confirment avoir reçu le rapport de Kelly Lamrock, mais préfèrent l’étudier plus en profondeur avant de le commenter.

Ces deux districts avaient décidé pendant l'été d'adopter leur propre politique sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre pour faire barrage à la révision du gouvernement.

Le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Bill Hogan, persiste et signe quant à la politique 713 sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Le ministre de l'Éducation a rappelé à plusieurs reprises que les districts scolaires peuvent renforcer une politique du gouvernement au niveau provincial, mais ils ne peuvent pas les contredire .

À moins d'un moins de la rentrée, un très grand flou persiste concernant les directives que les personnels éducatifs devront utiliser.

D'après le reportage de Frédéric Cammarano