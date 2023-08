Quinze municipalités albertaines ont déclaré l’état de désastre agricole

Quinze états de désastre agricole ont été déclarés par des municipalités albertaines cet été, alors que les conditions dans le sud de la province sont sèches depuis plusieurs mois.

Selon le dernier rapport (Nouvelle fenêtre)(en anglais) de la province sur la situation concernant l'humidité, publié le 9 août, les récentes précipitations ont été salvatrices pour un certain nombre d'exploitations agricoles de la province pendant que d’autres continuent d'attendre désespérément la pluie.

C'est notamment le cas d'une bonne partie du sud de l'Alberta. Dans ces zones, les conditions sont sèches depuis plusieurs mois, et plus particulièrement pendant les deux mois les plus importants de l'année, juin et juillet , indique le rapport.

Danny LeRoy, professeur agrégé d'économie et coordonnateur du programme d'études agricoles à l'Université de Lethbridge, la situation est telle que des précipitations supplémentaires ne pourront pas inverser la tendance.

Même si nous avons eu des pluies douces qui se sont bien infiltrées dans le sol, la plupart des cultures ont dépassé le stade où cette humidité accrue changera les choses en termes de rendement , explique-t-il.

À l'heure actuelle, 15 municipalités ont déclaré l'état de désastre agricole :

Comté de Stettler, le 14 juin.

le 14 juin. Comté de Paintearth , le 20 juin.

, le 20 juin. Comté de Vulcan , le 21 juin.

, le 21 juin. Comté de Clear Hills , le 27 juin.

, le 27 juin. Comté de Foothills , le 28 juin.

, le 28 juin. Comté de Cypress , le 5 juillet.

, le 5 juillet. Comté de Wheatland , le 5 juillet.

, le 5 juillet. District municipal d'Acadia, le 11 juillet.

Comté de Forty Mile, le 12 juillet.

le 12 juillet. Comté de Cardston , le 17 juillet.

, le 17 juillet. District municipal de Taber, le 18 juillet.

Comté de Northern Lights , le 25 juillet.

, le 25 juillet. Comté de Kneehill , le 25 juillet.

, le 25 juillet. Comté de Starland , le 26 juillet.

, le 26 juillet. Pincher Creek , le 8 août.

Les zones agricoles spéciales numéro 2, 3 et 4, qui couvrent plus de 2 millions d'hectares dans le centre est de la province, ont également fait l’objet d'une déclaration de calamité agricole le 12 juillet.

Des options de soutien sont à l'étude

Les catastrophes agricoles sont déclarées par les municipalités pour signaler aux gouvernements provincial et fédéral que les conditions auxquelles les agriculteurs font face sont de plus en plus désastreuses.

En 2021, de nombreuses municipalités avaient déclaré des états de catastrophe agricole dans un contexte de sécheresse dévastatrice.

La déclaration d’un état de catastrophe agricole n'a pas d'impact réel, si ce n'est de signaler que la municipalité concernée a besoin d'aide.

La première ministre Danielle Smith a justement laissé entendre lundi que le programme d'assurance-récolte de la province disposerait d'un financement suffisant pour couvrir les demandes d'indemnisation existantes.

Dans un communiqué, Callum Reidun, porte-parole du ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, indique qu'une vaste série d'options de soutien était actuellement à l'étude pour les producteurs. Nous avons également plaidé pour que le gouvernement fédéral inclue les régions touchées par la sécheresse dans la disposition de report de la taxe fédérale sur le bétail , dit-il.

Selon un porte-parole d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, un report de la taxe sur le bétail pour les régions admissibles cette année, en fonction des données météorologiques, climatiques et de production, est en train d'être évalué. Nous reconnaissons que la situation actuelle est grave et difficile , peut-on lire dans une déclaration du Ministère fédéral.

D’après Invest Alberta, l'agriculture a contribué à hauteur de 8,1 milliards de dollars au PIB de la province en 2021. Le secteur emploie plus de 58 300 personnes en Alberta.

Avec les informations de Joel Dryden