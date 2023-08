Prolongement de la piste cyclable des Roitelets jusqu’au campus de l’UQAC

La piste cyclable qui se trouve sur la rue des Roitelets sera prolongée jusqu’à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Les travaux, d’une durée de huit semaines, devraient débuter dès la fin du mois d’août.

La nouvelle portion traversera notamment le boulevard de l’Université, pour aller rejoindre la rue Radisson. La piste passera ensuite sur les rues Lacombe, Murdock et Chabanel.

Une traverse sera aussi aménagée sur le boulevard Talbot afin que les cyclistes puissent se rendre à l’ UQAC .

Ouvrir en mode plein écran Une section de cette clôture et une partie du talus seront enlevées afin de faire passer la piste cyclable vers la rue Radisson. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Le but du projet, c'est de relier d'abord la bande cyclable qui existe déjà sur la rue des Roitelets, celle qui existe sur la rue Murdock et par la suite la prolonger vers l’ UQAC via la rue Chabanel. Ce qui va s'ajouter concrètement, c'est une traverse pour enjamber le boulevard de l’Université. Dans l’une des bretelles du boulevard, il y aura comme un dos d'âne qui va servir à la piste cyclable et un feu piéton vélo qui va être ajouté pour pouvoir traverser le boulevard dans cet axe-là , a expliqué le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau.

Un appel d'offres a notamment été lancé le 11 août sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO).

Ouvrir en mode plein écran Une traverse sera aussi mise en place sur le boulevard Talbot. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Selon M. Arseneau, ce nouveau segment s’inscrit dans deux réflexions de la Ville. La première étant la volonté d’améliorer et de mieux connecter les différentes pistes cyclables de Saguenay. La deuxième vise la concordance avec l’initiative Saguenay, ville étudiante, qui vise à attirer davantage de futurs diplômés.

Avec les informations de Roby St-Gelais