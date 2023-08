Le vice-chef de la FSIN brigue la chefferie de l’Assemblée des Premières Nations

Mercredi, celui qui détient actuellement le titre de vice-chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN), David Pratt, a annoncé qu’il se présentera comme Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN).

L’avocat de formation est le premier à déclarer son intention de se présenter à ce poste aux prochaines élections qui se tiendront à la fin de l’année.

Lors de son annonce, des dizaines de chefs de partout en Saskatchewan ont joint leurs voix pour soutenir David Pratt.

Le chef du conseil tribal de File Hills Qu'Appelle, Jeremy Fourhorns, fait partie de ses personnalités. Il considère que le leadership de M. Pratt permettra d’amener un vent de fraîcheur à l’organisation nationale qui représente les intérêts des Premières Nations de la province à l’échelle du pays.

Rappelons que le 28 juin dernier, les chefs avaient voté l’éviction de leur cheffe nationale RoseAnne Archibald. Son leadership avait été remis en question à maintes reprises.

Il est déterminé à créer un changement positif, à favoriser l'unité et à assurer un avenir prospère pour toutes les Premières Nations , a déclaré Jeremy Fourhorns devant des partisans réunis pour l’annonce au parc Wanuskewin Heritage situé à une trentaine de minutes de Saskatoon.

Plusieurs autres appuis, tous abondant dans le même sens, s’en sont ensuivis

C’est un homme confiant qui s’est exprimé sur les motivations de sa candidature. Cette campagne vise à restaurer et à reconstruire notre organisation nationale, ce qui commence par l'écoute , a déclaré David Pratt. Il poursuit en s’engageant à écouter les chefs des Premières Nations qui travaillent sans relâche pour apporter la prospérité à leur peuple .

S'il est élu comme chef national, David Pratt veut veiller à ce qu'aucune conversation sur les droits des Premières Nations n'ait lieu sans la présence de leurs chefs.

Nous voulons nous assurer que les chefs exercent leur mandat, qu'ils sont impliqués dans tous les secteurs au fur et à mesure que nous avançons dans les différents dossiers sur lesquels nous nous concentrons.

Disparitions de femmes autochtones et autosuffisance économique

Parmi les dossiers qu’il considère comme prioritaires se trouve la disparition de femmes autochtones à travers le pays. Je sais que les meurtres et les disparitions de femmes autochtones figureront en tête de l'ordre du jour.

Le décalage des disparitions entre les femmes autochtones et le reste de la population continuent d’être marquants, comme en témoigne le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

David Pratt s'est aussi engagé devant la foule présente à écouter les chefs des Premières Nations qui, selon lui, travaillent sans relâche pour apporter la prospérité à leur peuple, en particulier dans le domaine de l'environnement et des matières premières.

En tant que gardiens de la terre, les peuples autochtones ont un rôle unique dans la gestion de l'environnement.

Il dit également reconnaître l'importance de l'autosuffisance économique pour les communautés des Premières Nations.

Il veut promouvoir des partenariats qui stimuleront la création d'emplois, le développement des infrastructures et l'amélioration des conditions de vie .

David Pratt est membre de la Première Nation Muscowpetung dans le territoire du Traité 4, au sud de la Saskatchewan.

En plus de son poste de vice-chef de la FSIN , il a également été coprésident du Comité de la santé de l' APN .

Avec les informations de Geneviève Patterson