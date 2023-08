Vide juridique : un pédophile a gain de cause

Un résident de Québec, qui a été condamné à cinq ans de détention pour avoir agressé sexuellement une adolescente au milieu des années 80, pourrait finalement échapper à la prison, en raison de signes de démence.

Au moment d'imposer la peine, en juin 2022, la juge Hélène Bouillon a rejeté la demande de l'avocat d'André Côté qui visait à lui faire subir une évaluation psychiatrique.

À cet instant, le procès était terminé, les observations sur la peine avaient eu lieu six mois plus tôt et il ne restait à la juge qu'à prononcer la sentence.

Sauf qu'après avoir témoigné adéquatement lors des observations sur la peine, Côté, qui aura bientôt 74 ans, aurait commencé à montrer des signes de démence.

Bien que le Code criminel prévoit qu'un accusé doit être mentalement apte à subir son procès, il reste muet sur cette question à l'étape de la détermination de la peine.

Désignant la situation de vide juridique , la Cour d'appel a renvoyé le dossier à la Cour du Québec pour que la juge Bouillon ordonne une évaluation psychiatrique.

Sortir des sentiers battus

Les trois juges de la Cour d'appel ont rendu une décision unanime, dans un jugement rédigé par le juge Guy Gagnon.

Le silence de la Loi ne saurait diminuer les garanties constitutionnelles conférées à un inculpé à toutes les étapes des procédures criminelles , écrit le juge Gagnon.

Disant devoir sortir des sentiers battus pour assurer la protection des droits fondamentaux d'un inculpé , la Cour d'appel réaffirme l'importance pour les accusés et délinquants d'être présents à toutes les étapes du processus judiciaire non seulement physiquement, mais aussi mentalement .

Il me semble ne faire aucun doute en droit canadien que l’État ne peut procéder contre un accusé dépourvu de faculté mentale suffisante pour comprendre les procédures engagées contre lui.

Le juge Gagnon voit mal comment le système de justice ne serait pas déconsidéré aux yeux d’un observateur objectif et raisonnablement informé , si, par exemple, un juge imposait une probation à un individu sans savoir si celui-ci a les capacités mentales pour en comprendre les conditions.

Ouvrir en mode plein écran Félix-Antoine Turmel-Doyon a défendu les droits d'André Côté. Photo : Radio-Canada

« Dignité humaine »

L'avocat de Côté, Me Félix-Antoine Turmel-Doyon, est satisfait de la décision. Après avoir constaté que l'état mental de son client se détériorait, il avait écrit à la juge Bouillon pour exprimer son malaise à le voir condamner sans qu’il soit évalué. Sur le plan humain, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je fasse une demande au juge , a commenté l'avocat de la défense.

La Cour suprême dans Bissonnette a dit qu'il fallait respecter la dignité humaine, même de ceux qui commentent les pires atrocités. Ici, même si monsieur a été condamné pour un crime, dont le stigmate est très important, il n'en demeure pas moins que le système de justice canadien a des valeurs qui diffèrent de plusieurs nations à travers le monde.

L'avocat rappelle que la peine sert à envoyer un message à la population, mais aussi à celui qui a commis un crime, pour qu'il corrige son comportement. Il s’interroge donc sur l'intérêt que la société aurait à envoyer son client en prison, s'il n'est pas en mesure d'en comprendre la raison.

Dans la mesure où il est inapte, et on va le savoir éventuellement, mais s’il est inapte à recevoir sa peine, quelle valeur peut-on accorder à une peine? , fait valoir le criminaliste.

Protection du public

André Côté, qui a déjà purgé plus d'un an de prison, se trouve maintenant en milieu hospitalier.

Comme l'exigeait la Cour d'appel, la juge Bouillon a ordonné au système de probation de mener un examen psychiatrique pour évaluer s’il est en mesure de recevoir sa peine. Si son état mental est satisfaisant, la peine sera à nouveau prononcée, en réduisant le temps qu'il a déjà purgé.

S'il est inapte, mais que son état pouvait s'améliorer, la juge devra alors reporter le prononcé de la peine à une autre date , indique la Cour d'appel.

En revanche, si son état s'avère irréversible, le juge Gagnon propose tout simplement de suspendre l'instance.

On pourrait aussi se demander ce qu’il adviendra du délinquant après la suspension de l’instance. Je me contenterai de dire sur cette question qu’une telle ordonnance découle nécessairement d’un problème de santé mentale chez le délinquant. En pareille situation, il appartiendra au régime civil en matière de soins de la personne d’intervenir le cas échéant , écrit le magistrat.

Curateur public

Si tel est le cas, pour protéger la sécurité du public, le juge Gagnon suggère de signifier la procédure au Curateur public dont un aspect vital de la mission est de veiller à la protection des personnes inaptes .

Au dernier paragraphe de son long jugement, le juge Gagnon invite le Parlement canadien à se pencher rapidement sur la problématique soulevée par ce dossier, et ce, au nom de la protection des droits fondamentaux de toutes les personnes qui doivent composer avec ce vide juridique , écrit-il.

Les résultats de l'examen mental d'André Côté seront dévoilés lors de la prochaine audience devant la juge Bouillon prévue en septembre.