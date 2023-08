Lock-out de PFR à Alma : une campagne de recrutement jugée trompeuse à Saint-Félicien

Les travailleurs et travailleuses présentement en lock-out de l’usine d’Alma de Produits forestiers Résolu (PFR) estiment que la campagne de recrutement menée pour l'usine de pâte de Saint-Félicien ne reflète pas la réalité.

Selon ceux-ci, les conditions de travail présentées par l’employeur manquent de transparence, alors qu’ils réclament de meilleures conditions au niveau de la conciliation famille-travail.

Environ 70 employés en lock-out se sont déplacés mercredi devant les installations de PFR situées sur le chemin Saint-Eusèbe à Saint-Félicien pour manifester leur mécontentement.

Ouvrir en mode plein écran Les travailleurs et travailleuses en lock-out de l'usine d'Alma de Produits forestiers Résolu sont arrivés par autobus à l'usine de PFR de Saint-Félicien. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

On est ici pour dénoncer l'attitude de la compagnie qui fait miroiter des emplois à ceux qui veulent travailler pour l'usine, puisqu'il fait miroiter de belles conditions d'emploi, mais il faudrait quand même qu'ils fassent preuve de transparence. Il faudrait qu’ils parlent dans leurs conditions d'emploi de la conciliation travail-famille qui n’est pas présente quand tu travailles pour Résolu , a réagi, en entrevue à Radio-Canada, le vice-président du Syndicat des travailleurs des pâtes et papiers d’Alma, Daniel Bilodeau.

Rappelons que l’employeur à mis le cadenas à l’usine d’Alma le 4 juillet dernier à la suite de trois arrêts de travail de la part des employés syndiqués. Ceux-ci revendiquent depuis le début du conflit de meilleures conditions au niveau de la conciliation travail-famille. Le syndicat avait d’ailleurs obtenu un mandat de grève générale illimitée vers la fin mai.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Bilodeau, vice-président du Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers d’Alma inc. (SNTTPP d’Alma) Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Questionné par courriel mercredi, le directeur principal du Développement durable et Affaires publiques de PFR , David Marshall, s'est fait avare de commentaires.

Publicité

Il n’est pas approprié pour Résolu de commenter publiquement une situation qui touche les relations de travail avec nos employés. Tout conflit de travail est difficile pour les parties en cause et nous espérons toujours en arriver à un règlement le plus rapidement possible. Le groupe de manifestants est arrivé vers 11 h 20 et la direction est allée à leur rencontre lors de leur arrivée. Tout s’est déroulé dans le calme et le respect. Les activités de l’usine n’ont pas été perturbées , peut-on lire.

Par ailleurs, M. Bilodeau en a profité pour rappeler que les discussions avec la partie patronale n’avancent pas.

Présentement, les négociations sont vraiment au point mort. On n’a aucune rencontre. Notre conciliateur demande régulièrement d'avoir des rencontres avec la compagnie, mais malheureusement on n’a aucune réponse , se désole-t-il.

Le moral est bon

Le Syndicat national des travailleurs des pâtes et papiers d’Alma n’est pas à ses premières actions. Le 9 août dernier, une partie des employés en lock-out s’étaient fait remarquer lors d’une manifestation devant l'usine de PFR de Kénogami. L’objectif était alors de démontrer à l’employeur la solidarité entre les travailleurs des différentes usines.

Ouvrir en mode plein écran Des travailleurs en lock-out de Produits forestiers Résolu ont manifesté devant l'usine de Kénogami. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Daniel Bilodeau rappelle que le moral de ses troupes est bon , mais qu’il existe cependant d’autres enjeux.

Publicité

Il y en a beaucoup [des employés en lock-out] qui doivent, pour compenser, puis quand même pour faire vivre leur famille, trouver des emplois à temps plein ou à temps partiel ailleurs. C’est quand même une préoccupation pour nous autres. Parce qu’on a peur de perdre beaucoup de travailleurs qui vont travailler à d’autres installations et qui ne reviendront pas , explique-t-il.

De plus, le syndicat a également emprunté des sommes à la Fédération des caisses Desjardins pour mener leur lutte.

On va rembourser la totalité de l’emprunt à la fin du conflit. Présentement, l’aide financière qu’on a, on n'a pas besoin de rembourser les intérêts durant tout le conflit. Mais à la fin du conflit, on devra rembourser intérêts et capital , précise-t-il.

Il faut également préciser que lors de la manifestation du 9 août dernier, le président du Syndicat national des pâtes et papiers de Kénogami, Gilles Vaillancourt, avait affirmé qu’un appui financier de leur part serait offert aux travailleurs de l’usine d’Alma pour les soutenir.

Aucune autre action de visibilité ou de financement n’est encore prévue pour l’instant, mais la porte n’est pas fermée après cette sixième semaine de lock-out.

Avec les informations d'Annie-Claude Brisson et Mélanie Patry