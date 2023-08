Édith Butler et Lisa LeBlanc ont fait la fête à Caraquet pour le 15 août

Les festivités du Festival acadien de Caraquet se sont conclues mardi soir avec la présentation du traditionnel spectacle de la Fête nationale de l'Acadie qui mettait en vedette Lisa LeBlanc et Édith Butler.

À peine le grand tintamarre terminé, la foule de festivaliers s’est massée près de la scène aménagée afin d’être aux premières loges pour assister à la représentation.

C’est Édith Butler qui a ouvert le bal vers 19 h et dès les premières notes, la grande dame de la chanson acadienne a montré qu'elle n'a rien perdu de sa fougue même à 81 ans. À deux pas de son Paquetville natal, son plaisir d’être sur scène devant les siens était palpable.

Dans la foule, plusieurs se sentaient privilégiés d'assister à un spectacle d’Édith Butler.

Aux abords de la pelouse du centre culturel, un homme, venu exprès de l'Ontario pour voir le spectacle, portait fièrement les couleurs acadiennes. C'est seulement la deuxième fois que je l’entends , a-t-il confié.

Un peu plus loin, une femme originaire de la ville de Québec disait son émotion de faire partie de l’événement.

C’est historique, estimait-elle. Avec Lisa LeBlanc, en plus, c’est vraiment chouette.

Pour d'autres, ce concert, c'était une histoire de famille. C’est qu’Édith est la cousine de mon propre grand-père , expliquait le chanteur Raphaël Butler, qui assistait au concert avec sa famille.

L'auteur-compositeur-interprète était catégorique : c'est à Caraquet qu'il faut fêter la Fête nationale de l'Acadie.

Le 15 août, je ne crois pas qu’il y a quelque chose de mieux que ça. On sent l’ambiance. Les gens sont de bonne humeur. Les gens sont au rendez-vous chaque année. On ne peut pas demander mieux.