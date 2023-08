Ottawa veut faciliter la construction de logements locatifs à Vancouver

Le gouvernement fédéral veut trouver des solutions à la crise du logement qui sévit à Vancouver. Il annonce un investissement de près de 500 millions de dollars sous la forme de prêts pour la construction de 1100 logements destinés à la location, dans 9 emplacements à travers la ville.

Vancouver est un lieu absolument incroyable pour les personnes qui peuvent se permettre d'y vivre , a affirmé le ministre fédéral du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser. Lors d’un point de presse à Vancouver mercredi matin, il a dit avoir entendu plusieurs inquiétudes de la part de résidents dans les derniers jours.

Certains sont inquiets de devoir quitter leur logement actuel et de ne pas en trouver un autre à un prix similaire en raison de l’augmentation des logements de luxe dans la ville. D’autres lui ont relaté devoir vivre à plus d’une heure de leur lieu de travail parce qu’ils n’ont pas les moyens de se loger à proximité. Voilà le genre de défis que les gens doivent relever et que nous voulons aider à surmonter , a ajouté Sean Fraser.

Ouvrir en mode plein écran Sean Fraser a annoncé un investissement de près de 500 millions de dollars sous la forme de prêts du gouvernement fédéral pour la construction de 1100 logements locatifs à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Catherine Dib

Alors qu’un logement d'une chambre à coucher se loue au coût mensuel moyen d'un peu plus de 3000 $, selon le site web rentals.ca, le ministre a indiqué que le programme vise particulièrement les professionnels qui ont de la difficulté à trouver un logement à un prix que leur salaire permet de payer.

Sean Fraser a précisé que les nouveaux logements seront à distance de marche de transports en commun et proposés à un prix inférieur à celui du prix courant.

C’est inacceptable pour moi de voir les prix pour un appartement pour des familles; 3000 $ pour un étudiant, par exemple, ce n’est pas possible. Pour les jeunes professionnels, ce n’est pas raisonnable.

Également présent lors de l’annonce, le conseiller municipal Pete Fry, s’est dit très reconnaissant envers le gouvernement fédéral pour son travail dans le cadre de ce financement.

Vancouver possède le marché locatif le plus serré du pays, avec des taux d’inoccupation constamment inférieurs à 3 % au cours de la dernière décennie. Avec la croissance de la population et l'augmentation limitée des revenus, nous constatons que les Vancouvérois et les habitants du Grand Vancouver ont de plus en plus de mal à se payer un logement qui leur permette de vivre et de travailler dans la même ville.

L’annonce de mercredi a été faite près de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), où un ensemble résidentiel doit offrir 150 logements au corps enseignant, au personnel et à d’autres membres de la collectivité du campus.

Selon un communiqué de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, la construction de ces logements sera possible grâce à des prêts à faible taux d’intérêt entièrement remboursables dans le cadre de l’initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL).

Crise du logement généralisée

Plus tôt cette semaine, Sean Fraser a déclaré que le gouvernement fédéral n'aurait jamais dû se retirer du secteur du logement. Au cours des cinquante dernières années, les gouvernements fédéraux, à la fois libéraux et conservateurs, se sont éloignés du dossier, selon le ministre. Cela fait en sorte qu'une grande partie du pays est aujourd'hui aux prises avec une crise du logement qui n'a pas de solution facile, a-t-il affirmé.

Sean Fraser a déclaré que les anciens gouvernements fédéraux se préoccupaient surtout de fournir des logements subventionnés aux personnes à faible revenu, mais qu'il y a eu un changement fondamental, alors que les professionnels ont du mal à se payer une maison.

Le ministre a souligné qu'il est important que des logements soient construits pour les personnes de toutes les classes, et que son gouvernement cherche des moyens d'accélérer la construction de logements grâce à des subventions et d'autres incitations. Il n'a pas été en mesure d'indiquer un prix précis qu'il considérerait comme un loyer abordable pour un appartement d'une chambre.

Sean Fraser croit que le fait d'augmenter le nombre de logements locatifs sur le marché fera baisser les prix, mais il admet que les prix des maisons canadiennes sont soumis à de nombreuses forces du marché qui les rendent difficiles à prévoir.

Avec les informations de La Presse canadienne