Découverture à l’urgence de Paspébiac : un événement « dangereux », selon le SIIIEQ

La fermeture de l’urgence du CLSC de Paspébiac, survenue dans la nuit de mardi à mercredi, ne passe pas. Cette suspension des services est montrée du doigt, notamment par le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec (SIIIEQ), qui juge que la sécurité des usagers aurait pu être compromise.

Dans un communiqué acheminé aux médias peu après 19 h mardi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie indiquait devoir prendre cette décision afin de concentrer ses effectifs disponibles à l’hôpital de Maria, situé à plus de 60 kilomètres.

C’est vraiment un événement très, très inquiétant et dangereux, selon moi.

Le SIIIEQ prétend que les infirmières du CLSC de Paspébiac qui ont dû être réaffectées au centre hospitalier de la Baie-des-Chaleurs n’ont pas la formation, l’expertise, l’expérience et la connaissance du milieu à Maria . L'organisation syndicale explique, par exemple, qu'elles ne sont pas formées pour intervenir en cas de trauma.

Ouvrir en mode plein écran Le centre hospitalier de Maria, dans la Baie-des-Chaleurs (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté

Ça veut dire que s’il y avait eu un trauma entre les Plateaux et Shigawake, il n’y aurait eu aucune personne réellement formée en traumatologie , résume le président du SIIIEQ , Pier-Luc Bujold. Le CISSS de la Gaspésie n’était pas en mesure, mercredi, d’infirmer ou de corroborer ce manque de formation.

Les principales concernées, selon M. Bujold, sont loin d'être enchantées par la situation. Selon ce qu'il observe, elles ont la chienne .

Elles mettent leur licence en danger. L’un des fondements du code de déontologie [des infirmières], c’est de s’abstenir d’effectuer des actes [pour lesquels] on n’a pas les connaissances, la formation et l’expertise nécessaires. C’est ça que la direction demande à ces infirmières-là : faire quelque chose qu’elles ne connaissent pas.

Selon le SIIIEQ , la distance supplémentaire à parcourir par les ambulances pour se rendre à Maria aurait aussi pu avoir de graves conséquences. Pier-Luc Bujold rappelle que certaines situations commandent une prise en charge rapide qui n’aurait pas été possible, par exemple, pour des patients résidant à l’extrémité est de la Baie-des-Chaleurs.

Dans le cas d’un arrêt cardiaque, ce sont les secondes et les minutes qui comptent , rappelle le syndicaliste.

L'organisation syndicale, qui déplore un manque criant de main-d’œuvre à l’urgence de l’hôpital de Maria et des enjeux organisationnels dans ce service, craint que la situation se répète à court terme. À la rédaction de cet article, tout indiquait, selon le CISSS , que l’urgence du CLSC de Paspébiac serait ouverte dans la nuit de mercredi à jeudi.

Ouvrir en mode plein écran Le président du SIIIEQ, Pier-Luc Bujold, photographié lors d'une manifestation organisée devant l'hôpital de Maria, en 2021. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Selon le service des communications du réseau régional de la santé, la rupture de service qui a eu lieu à Paspébiac n’aurait par ailleurs eu aucune incidence majeure sur la population. Le CISSS précise par écrit qu’il s’agissait d’une mesure exceptionnelle et que son objectif demeure d’offrir des soins et des services de qualité aux Gaspésiens et Gaspésiennes […] .

Le réseau de la santé, qui n'a pas accordé d'entrevue à Radio-Canada à ce sujet, précise par ailleurs travailler à trouver des solutions qui permettront d’améliorer la situation .

Une manifestation organisée par le SIIIEQ , appuyée par Québec solidaire (QS), est prévue jeudi dès 14 h devant le CLSC de Paspébiac pour contester la fermeture qui est survenue dans la nuit de mardi à mercredi. Le syndicat invite la population à y participer.

QS écorche le gouvernement Legault au passage

Par courriel, le responsable de Québec solidaire en matière de santé, Vincent Marissal, a aussi réagi à la découverture de services à l’urgence de Paspébiac. Selon lui, au Québec, les services d’urgence sont sur la corde raide, mais ce qui se passe en Gaspésie met carrément la population en danger .

Ouvrir en mode plein écran Le député de Québec solidaire Vincent Marissal (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le député solidaire affirme qu'il est impératif de rétablir le réseau de la santé québécois, et ce, avec un plan de recrutement, de formation et de revalorisation des différents métiers de la santé.

Québec solidaire Bonaventure a également dénoncé la découverture à l'urgence de Paspébiac, précisant dans un communiqué que la solution passe par l’amélioration des conditions de travail des infirmières .

Les infirmières sont en colère. Elles voient leurs conditions de travail se dégrader constamment et en plus, elles doivent faire face à de dangereuses ruptures de service , déplore Jérémy Laplante, co-porte-parole masculin du parti pour la circonscription de Bonaventure.

Il est grand temps que le gouvernement intervienne afin d’aider le personnel de la santé en Gaspésie , ajoute-t-il.