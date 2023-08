Négos du secteur public : la CSQ implore Québec de ne pas ignorer les cégeps

À l’aube de la rentrée dans les cégeps de la province, les syndicats des employés du réseau collégial soulignent l’importance de remédier à la détérioration de leurs conditions de travail qui entraîne une pénurie de personnel.

Lorsque le gouvernement parle de ses priorités, il est presque silencieux sur le réseau collégial , lance avec colère Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), lors d’une conférence de presse sur le thème de la rentrée collégiale mercredi.

M. Gingras indique que les négociations avec le secteur public avancent, mais lentement, et que le secteur collégial semble être relégué aux oubliettes des priorités du gouvernement.

Il ajoute que des démarches sont en cours pour l’acquisition légale du droit de grève, mais insiste sur le fait que l’objectif est de ne pas escalader la situation pour se rendre à ce moyen de pression ultime .

C’est sûr qu’il y a une collision qui est à venir. Par contre, on peut l’éviter. On peut l’éviter avec un gouvernement qui va s’asseoir et qui va avoir réellement le goût d’améliorer les conditions de travail [de nos membres].

Si le gouvernement de la CAQ semble vouloir ignorer le réseau collégial, on va lui montrer qu’on est bel et bien là , renchérit Valérie Fontaine, présidente de la Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur (FPSES).

Elle estime très insuffisantes les offres patronales pour les employés de soutien du réseau collégial. L’offre salariale gouvernementale est famélique. On veut couper dans notre régime de retraite et on refuse de bonifier les vacances.

Les offres sur la table ne sont pas adaptées à la réalité d’aujourd’hui, ajoute Éric Cyr, président de la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC). Il faut moderniser les conditions de travail en offrant plus d’autonomie professionnelle, plus de flexibilité d’horaires, un meilleur accès au télétravail et plus de congés , énumère-t-il.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite, Valérie Fontaine, présidente de la FPSES, Éric Gingras, président de la CSQ, Éric Cyr, président de la FPPC et Youri Blanchet, président de la FEC, lors d'une conférence de presse le 16 août 2023 Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières-McNicoll

Exode et pénurie de personnel qui perdurent dans les cégeps

Les cégeps ne sont plus aussi attractifs qu’avant , résume Youri Blanchet, qui blâme la détérioration des conditions de travail. Celui qui représente plus de 3000 enseignants au cégep explique que cette réalité provoque des difficultés dans le recrutement et la rétention des employés.

Publicité

On a une difficulté de recrutement dans plusieurs programmes techniques. En génie, en pharmacie, même en soins infirmiers! , se plaint M. Blanchet. Ce dernier observe aussi un haut taux de roulement dans le jeune personnel enseignant. Ça fait en sorte qu’on a des sessions, ou des parties de session, où il manque des profs .

La situation est telle que certains cégeps ont embauché des enseignants qui n’ont en poche qu’un diplôme d’études collégiales, alors qu’un baccalauréat est généralement exigé, indique Youri Blanchet. Une pratique qui ne serait pas répandue, mais qui soulève des inquiétudes et qui n’est pas sans rappeler le recours à des enseignants non qualifiés dans le réseau scolaire, ajoute-t-il.

Du côté des professionnels, Éric Cyr indique que depuis quelques mois, on le contacte pour lui demander s’il est possible d’engager des personnes qui n’ont pas la formation requise parce qu’aucun candidat qualifié ne postule pour certains postes.

Il est particulièrement complexe de recruter psychologues, travailleurs sociaux et conseillers pédagogiques dans les cégeps, donne en exemple Éric Cyr. Depuis quelques années, sans surprise, les départs se multiplient. Les gens quittent pour des employeurs qui offrent de meilleures conditions, comme les universités, le municipal, le fédéral, le privé.

Les cégeps sont en train de devenir une pépinière de talents pour les autres employeurs du Québec.

Chez le personnel de soutien des cégeps, plus de 150 postes ne sont pas pourvus présentement, explique Valérie Fontaine. Ça, ça veut dire qu’il y a des services qui ne se donneront pas, ça veut dire qu’il va y avoir moins de gens qui seront là pour préparer la rentrée des étudiants.

Ces personnes-là sont fières de travailler pour le réseau collégial. Mais sans la reconnaissance et sans les conditions de travail adaptées au marché de l’emploi actuel, la majorité n’hésitera pas à aller travailler ailleurs pour améliorer leur sort , prévient-elle.