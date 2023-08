Catherine Jacques devient la nouvelle directrice générale du Salon du livre de l’Estrie

Le Salon du livre de l'Estrie accueille une nouvelle directrice générale. Catherine Jacques entre en poste dès mercredi.

Cette dernière est une « professionnelle en communications possédant plus de 25 ans d’expérience en création et en promotion de stratégies de marketing », souligne le Salon dans un communiqué.

Celle qui vit à Orford depuis un an a entre autres travaillé pour la Société de développement de l'avenue Mont-Royal et dans le domaine de l'événementiel. Elle connaît par ailleurs bien la région, puisqu'elle est mariée à un Sherbrookois depuis 25 ans.

La prochaine édition du Salon du livre doit avoir lieu du 12 au 15 octobre prochain au Centre de foires de Sherbrooke.

L'organisation de l'édition de cette année est déjà bien entamée. L'équipe en place a fait du bon boulot. Le travail pour moi, cette année, sera plus effacé, je serai plus en soutien. J'y mettrai plus ma couleur dans l'édition de l'an prochain , souligne la nouvelle directrice.

La programmation de l'événement doit être dévoilée à la mi-septembre.