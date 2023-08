Baldur’s Gate 3 devient le jeu PC le mieux noté sur Metacritic

97 : c'est la note attribuée au jeu de rôle Baldur’s Gate 3, lancé le 3 août par le studio Larian, sur Metacritic, ce qui en fait le titre le mieux noté de tous les temps sur ce site d’agrégation de critiques.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Baldur’s Gate 3 est si populaire que le studio Larian, qui compte une équipe à Québec, a publié des données ahurissantes appuyant cette consécration. Parmi les plus marquantes, celle indiquant que les adeptes ont passé quelque 10 millions d’heures dans le jeu, soit l’équivalent de 1225 ans, et ce, seulement durant le premier week-end suivant sa sortie.

L’une des attractions les plus populaires du jeu, qui se déroule dans l’univers de Donjons et dragons, est certainement la personnalisation de ses protagonistes, à laquelle les joueurs et joueuses ont consacré l’équivalent de 88 années durant cette même fin de semaine.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Au Québec, les adeptes ont aussi été nombreux à décrocher un sourire devant la découverte d'une poutine dans le jeu, décrite comme un repas parfaitement équilibré .

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Sur Metacritic, les professionnels de l’industrie lui accordent la note de 97, contre 9,2 de la part des joueurs et des joueuses. À titre comparatif, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, le jeu le plus attendu de l’année, a décroché la note de 96, contre 8,2.

La réception est aussi bonne sur le site de jeux PC Steam, qui compte près de 300 000 évaluations très positives (94 %) et extrêmement positives (96 %).

Les studios Larian prévoient sortir une version du jeu pour la console PlayStation 5 le 6 septembre prochain.

Avec les informations de Forbes et Dexerto