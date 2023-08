La députée fédérale d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, Kristina Michaud, est en tournée en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent pour faire le point sur l’accès au logement et sur l’itinérance dans sa circonscription.

Pour les parlementaires, l’été c’est le moment idéal pour faire des tournées comme celles-là , lance d’emblée Kristina Michaud. Le porte-parole du Bloc québécois en matière de Solidarité sociale, Denis Trudel l'accompagnait.

Les deux bloquistes ont rencontré des intervenants à Carleton-sur-Mer et à Mont-Joli, mercredi, où la crise du logement se fait de plus en plus sentir.

C’est un problème en Gaspésie. Il faut venir entendre les intervenants d’ici qui connaissent le milieu, les besoins et les problèmes et qui ont même des pistes de solutions à proposer , dit-elle.

Il faut en faire plus pour stimuler la construction de logements, estime la députée fédérale.

C’est un problème dont on entendait beaucoup parler dans les grands centres, mais aujourd’hui, c’est devenu un problème à la grandeur du Québec et même à la grandeur du Canada , ajoute la députée de la Chambre des communes.

Selon elle, les différents paliers de gouvernement ne communiquent pas suffisamment entre eux, ce qui accentue la crise.

Quand on voit des programmes mis sur pied qui fonctionnent bien dans d’autres provinces, mais qu’on ne peut toujours pas les utiliser ici — on ne peut pas utiliser les fonds parce que les ententes ne sont pas signées —, Ottawa dit que c’est la faute de Québec et Québec dit que c’est la faute d’Ottawa. Mais dans le fond, personne ne se parle , estime Mme Michaud.

Un million de logements nécessaires

Kristina Michaud est d'avis que plus d’incitatifs financiers sont nécessaires pour persuader les constructeurs privés de bâtir davantage de logements. Elle croit aussi que les villes et les MRC devraient obtenir plus d’aide gouvernementale.

On nous dit que le besoin au Québec en 2030 serait de construire 1,1 million de logements. On estime que les promoteurs privés pourraient en construire peut-être 500 000, ce qui laisse la tâche au gouvernement d’en construire environ 600 000, donc environ 60 000 par année , indique-t-elle. Ce qui se construit actuellement grâce aux gouvernements ou grâce à des initiatives gouvernementales, c’est environ 3000 par année. On est très, très loin de la cible , remarque la bloquiste.

L'absence de logement dans certaines villes de l'Est-du-Québec ralentit la croissance économique et prive les citoyens de services essentiels, estime Mme Michaud.

Quand on parle de main-d'œuvre, par exemple, qu’on veut développer, qu'on veut que les entrepreneurs viennent s’installer en Gaspésie, mais ils n’ont pas de place où loger leurs travailleurs. On veut se tourner vers les travailleurs étrangers dans certains domaines, mais on n'a pas de place , illustre-t-elle.