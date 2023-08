Est-ce que le Québec peut réduire de moitié son nombre d’autos?

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a déclaré en entrevue mardi que la province devrait avoir deux fois moins d’autos. La déclaration a beaucoup fait réagir et des groupes environnementaux étaient bien heureux de voir un ministre mettre à l’ordre du jour la « dépendance à l’automobile » du Québec, maintenant il faudra des actions pour la réduire.

Pierre Fitzgibbon a rappliqué lors de son arrivée au conseil des ministres, mercredi matin à Québec. Je dis toujours ce que je pense. Si on veut être cohérent et qu’on veut avoir une carboneutralité en 2050, il faut que les habitudes des consommateurs changent , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre Pierre Fitzgibbon. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Ça paraît ambitieux, mais en même temps ce n’est pas dénué de sens en termes d’objectif collectif , remarque Alexandre Turgeon, directeur général et vice-président exécutif du Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale-Nationale (CRE), en entrevue à l’émission Première heure.

Comme l’a mentionné le ministre, l’électrification des transports ne pourra pas à elle seule permettre d’atteindre la carboneutralité. Il est sur la bonne piste. Il faut réduire notre consommation d’énergie à la source et viser la sobriété , explique Anne-Catherine Pilon, analyste en mobilité durable pour Équiterre.

Le sujet est toutefois sensible, déjà des concessionnaires se sont dits inquiets et le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime l’a accusé de faire la guerre à l’auto . Le ministre veut tout de même se faire rassurant : pas question de dire aux Québécois ce qu’ils peuvent acheter ou pas.

Il croit donc que le changement des habitudes de consommation va s’imposer par lui-même, naturellement. Je pense que les Québécois vont penser différemment. Ce n’est pas de la provocation, c’est la réalité, si on veut être cohérent , ajoute le ministre.

La carotte et le bâton

Anne-Catherine Pilon et Alexandre Turgeon croient que le gouvernement ne va pas assez loin, s’il compte vraiment réduire le nombre d’autos sur les routes. Selon eux, il faut plus que de la communication et des incitatifs. Il faut développer des alternatives à l’autosolo et même des mesures de découragement de la possession et de l'utilisation des véhicules , résume l’analyste en mobilité durable pour Équiterre.

Ouvrir en mode plein écran Au Québec, le transport routier représente la source la plus importante de GES, soit 34 % des émissions totales. Photo : Radio-Canada

Pierre Fitzgibbon donne entre autres en exemple le lancement du Réseau express métropolitain (REM) et d’autres projets de réseaux de transport structurant, comme des moyens qui permettent de remplacer l’utilisation de l’auto. Anne-Catherine Pilon ajoute toutefois qu’il y a du rattrapage à faire en matière de financement. En ce moment, pour deux dollars investis dans le transport routier, on en investit un dans le transport collectif. Donc ça pourrait déjà être une belle mesure du gouvernement de rééquilibrer ce déséquilibre budgétaire , indique-t-elle.

Pour que le changement d’habitude s'opère, il faut des alternatives efficaces et confortables. Si on veut rendre les autres modes de transports plus compétitifs, d’abord les transports actifs, ça demande qu’on y consacre des espaces sécuritaires pour que ça soit agréable de circuler à vélo et à pied , donne en exemple Alexandre Turgeon.

Ouvrir en mode plein écran Le Réseau express vélo (REV) offre aux cyclistes une voie entièrement séparée de la circulation automobile. Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

L’analyste chez Équiterre mentionne quelques mesures d’écofiscalité qui pourraient être mises en place, comme une révision de la taxation sur l’essence, l’instauration d’une taxe kilométrique ou sur la taille des véhicules.

Pierre Fitzgibbon ne semble pas favorable à cette idée. C’est la question de la carotte et du bâton, nous on a pris la décision à ce moment que ce ne serait pas un bâton. À ce moment-ci au gouvernement, on ne veut pas surtaxer , illustre-t-il.

Revoir le territoire et repartager la route

Le directeur général du CRE croit que l’espace au sein des villes doit être repensé. Il y a des gestes à poser en matière de mobilité qui vont demander à ce qu’on change nos habitudes de vie et repartager notre espace public. Oui ça veut nécessairement dire qu’il faudra en enlever à l’automobile , souligne-t-il.

Même au niveau de la façon de développer les villes, il y a des contradictions avec les objectifs environnementaux, selon lui. Si on continue d'ouvrir de nouveaux développements dans différents arrondissements qui sont dépendants de l’automobile, on n'y arrivera pas. On a accru le nombre de quartiers dépendants à l’automobile , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Un développement résidentiel se mêle à des terres agricoles. Photo : Radio-Canada / Josianne Thériault

Évidemment l’enjeu n’est pas le même dépendamment de la grandeur et de la densité de la municipalité. Ça va être compliqué de réduire en Gaspésie c’est sûr, mais quand on regarde où est la concentration des véhicules, il y en a pas mal plus dans les milieux urbains , nuance le ministre de l’Économie.

Alexandre Turgeon croit tout de même que la mission n’est pas impossible pour les plus petites villes plus éloignées des centres urbains. La majorité de nos villes au Québec sont nées autour d’une infrastructure de chemin de fer. Des pays vastes dans le monde avec de grands territoires, il y en a partout, et on pense autrement , remarque-t-il.

On a déjà une situation problématique et transformer les lieux habités, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait sur plusieurs décennies , finit-il par admettre.

Avec des informations de La Presse canadienne