Un premier Fishtival au Cap-Breton en l’honneur du saumon

Parcs Canada organisme un festival de trois jours dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton pour célébrer le saumon de l'Atlantique.

Le Fishtival , qui se déroule du 18 au 20 août 2023, va mettre en lumière les travaux de conservation et de restauration de la population du saumon atlantique qui se concentrent sur la rivière Clyburn et la région environnante.

Parcs Canada capture des saumoneaux de la rivière Clyburn au Cap-Breton pour les relâcher à l'âge adulte lorsqu'ils sont prêts à frayer.

Le parc national des hautes terres du Cap-Breton a un grand mandat de conservation , rappelle Julie Cossette, gestionnaire par intérim de l'expérience des visiteurs au parc.

Un des projets sur lequel on travaille énormément depuis quelques années déjà, c'est la restauration du saumon de l'Atlantique dans la rivière Clyburn.

Julie Cossette note que ces travaux de conservation se font souvent en coulisses, et Parcs Canada avait envie avec le Fishtival de mettre tous ses efforts un peu plus en valeur.

Quand on se met à savoir ce qui se passe à travers le parc, on comprend mieux les raisons d'être du parc!

Depuis 2019, Parcs Canada travaille avec l'Université Dalhousie pour capturer des saumons tout petits dans la rivière. Ils sont ensuite amenés au laboratoire de l'Université pour grandir en toute sécurité loin des prédateurs avant d’être relâchés dans la rivière juste à temps pour qu’ils entament leur parcours vers la mer.

Un des 60 saumons de l'Atlantique qui a grandi dans le laboratoire Aquatron et qui a été relâché dans la rivière Clyburn cet automne.

On voit déjà quelques indices de succès , dit Julie Cosette. Mais c'est un projet à long terme.

Parcs Canada a décidé de célébrer tout ce travail dans le cadre d’un festival avec des activités qui permettent de parler du saumon à des gens de tous âges.

Le saumon sera à l’honneur, mais aussi les raisons du déclin de son espèce et les impacts des changements climatiques.

On commence vendredi soir avec une cérémonie d'ouverture. On va faire un feu de camp. Et puis il y aura des histoires de saumons racontées autour du feu, rapporte Julie Cossette. Et le samedi, c'est la journée où on aura le plus d'activités.

Il y aura des randonnées guidées, des jeux, de la pêche, des films, des pièces de théâtre et toutes sortes d’autres activités. Des communautés autochtones partageront l’importance de ce poisson en voie de disparition pour leurs peuples.

La remise à l'eau sera obligatoire lors de la pêche à impact minimal organisée dans le cadre du Fishtival.

Le dimanche, les gens pourront aussi participer à la course familiale du saumon, qui consiste à courir dans un sentier le long de la vallée de la rivière Clyburn sur un chemin parallèle à la véritable course annuelle du saumon de l'Atlantique qui remonte cette rivière.

On aura des prix pour les coureurs, mais c'est vraiment une course pour s'amuser , confie Julie Cosette. On aura une course très longue et une course qui sera plus courte pour les enfants.

Toutes ces activités sont incluses avec un laissez-passer du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

