Tramway à Gatineau : aucune rencontre n’a eu lieu cet été entre la mairesse et la province

L’été s’achève et aucun avancement majeur dans le dossier du tramway de Gatineau n’est à signaler du côté de la Ville. De retour de vacances pour une séance du comité exécutif mardi, la mairesse France Bélisle a admis qu’il n’y avait pas eu de rencontre à ce sujet entre elle et le cabinet de la ministre provinciale des Transports Geneviève Guilbault durant la période estivale.

Il est minuit moins une. Il faut qu’on mette les bouchées doubles pour faire avancer ce projet-là , lance le chef par intérim d’Action Gatineau, Steve Moran.

Il rappelle qu’en juin dernier, les gouvernements provincial et fédéral avaient blâmé la Ville pour les retards dans ce dossier, alors qu’ils se sont tous deux engagés à financer le tramway. Une source au gouvernement du Québec, bien au fait du dossier, avait également déploré ne pas savoir qui était le porteur du projet ; un commentaire formulé à la suite de la vague de démission au bureau de projet.

À la suite de ces critiques, Mme Bélisle avait toutefois réitéré son engagement envers le tramway, au début du mois de juillet.

C’est le rôle de la mairesse d’aller bâtir des consensus pour faire avancer le processus , plaide M. Moran. Ça me déçoit énormément que des rencontres n’aient pas eu lieu pendant l’été.

L’attaché de presse de la mairesse, Daniel Feeny, souligne que le projet ne fait pas du surplace pour autant .

Le canal de communication entre le cabinet de la mairesse et celui de la ministre [Geneviève Guilbault] est ouvert et les discussions sont fréquentes. L’administration de la Ville de Gatineau et la Société de transport de l’Outaouais (STO) travaillent à faire avancer le dossier , a-t-il précisé dans une réponse écrite.

L’itinérance : une priorité de la mairesse

Si le projet de tramway est resté au stade fixe, ce n’est pas le cas du dossier de l’itinérance, que la mairesse qualifie de priorité pour les prochains mois.

Selon elle, il y a urgence d’établir une stratégie pour l’automne qui approche à grands pas, puisque la halte chaleur permanente ne sera pas encore construite, et ce, même si un investissement de 5 millions de dollars a été annoncé plus tôt en juillet. Des rencontres à ce sujet ont eu lieu tout l’été.

Je suis vraiment fière du leadership, mais aussi du rythme qu’on a pris dans ce dossier-là , se félicite Mme Bélisle.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a fait de la lutte contre l'itinérance sa priorité cet automne.

Par ailleurs, une équipe du CISSS de l’Outaouais, des organismes de la région et des élus de la Ville noliseront un autobus à la mi-septembre, afin d’aller voir ce qui se fait ailleurs dans la province.

Est-ce qu’il y a des choses qu’on peut venir mettre en place ici à Gatineau? , se demande la mairesse.

La date de la consultation publique sur l'emplacement du QG du SPVG n'a pas encore été déterminée. (Photo d'archives)

Consultation sur le QG de la police

Et l’autre sujet qui risque d’occuper les élus cet automne, c’est le choix du nouvel emplacement pour le quartier général du Service de police de Gatineau (SPVG).

Ça va être un dossier chaud , lance la mairesse Bélisle.

Avant de partir en vacances en juin dernier, cette dernière était agacée de ne pas avoir eu le temps de régler cette épineuse question.

La consultation publique, pour déterminer lequel des six emplacements potentiels sera retenu, devait initialement avoir lieu cet été, mais elle se tiendra finalement cet automne, à une date qui doit encore être annoncée.

L’attaché de presse de Mme Bélisle, Daniel Feeny, précise que plus le temps passe, plus le coût du nouveau QG risque d’être élevé, de là l’urgence de se positionner sur l’emplacement de celui-ci.

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 22 août, après une pause estivale d’environ sept semaines.