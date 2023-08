La coupe Stanley à Trois-Rivières en octobre

La coupe Stanley sera de retour à Trois-Rivières grâce au recruteur des Golden Knights de Las Vegas Michel Boucher. Le Trifluvien rendra la coupe disponible au public une partie de la journée.

La population pourra aller admirer le prestigieux trophée au Club de golf Ki-8-Eb, à Trois-Rivières, de 11 h à 15 h.

Michel Boucher se réjouit de pouvoir tenir un tel événement. Partager, c'est doubler son plaisir! , s’exclame-t-il.

On est dans une province, dans une ville de hockey. C'est certain que c'est le Canadien qui a le haut du pavé et l'amour des fans, mais au point de départ, la Coupe Stanley, c'est certainement un rêve pour [les fans de hockey] de la voir en personne.

Ça va être beaucoup plus facile que la dernière fois, alors qu'il y avait encore des restrictions COVID. [...] Cette fois-ci, je l'offre à la Mauricie. En 2021, il avait accueilli, sur invitation, 20 à 25 personnes par heure dans la cour arrière de sa maison.

Des règles à respecter

Les règles entourant la coupe Stanley sont très strictes. Il y a seulement les gens avec leur nom sur la Coupe qui peuvent, par exemple, la soulever à bout de bras , explique-t-il.

Michel Boucher explique qu’il y a 52 noms sur la coupe : ce sont les joueurs, les entraîneurs et puis les gens qui sont très près de l’équipe, comme les directeurs généraux, les adjoints, tout ça . Les dépisteurs ont droit à une réplique de la coupe où leur nom se trouve.

Le recruteur trifluvien peut toucher à la coupe Stanley, mais pas le public qui viendra l’admirer. De plus, Michel Boucher ne pourrait pas non plus profiter de la présence de la coupe pour faire de la publicité ou afficher une commandite.

Les deux hommes de la ligue nationale qui s'en occupent sont très très présents; ils sont juste à côté , souligne-t-il.

C’est la troisième fois que Michel Boucher remporte la coupe Stanley. En 2023, avec les Golden Knights de Las Vegas ainsi qu’en 2020 et 2021 avec le Lightning de Tampa Bay.

Il entamera cette année sa deuxième saison avec l’équipe de Las Vegas.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin