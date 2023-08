Le service gouvernemental chargé d’administrer les relations de travail avec les fonctionnaires fédéraux ne comptabilise plus le nombre d'employés de 75 institutions fédérales qui s'absentent du travail en vertu d'une disposition spéciale sur les congés payés. L’utilisation de celle-ci s'est généralisée pendant la pandémie de COVID-19.

Le Conseil du Trésor du Canada (CTC) affirme avoir cessé de recueillir ces informations auprès d'organismes tels que l'Agence du revenu du Canada (ARC) après avoir constaté une chute spectaculaire de l'utilisation dudit congé, l'année dernière. Les données obtenues par CBC montrent cependant qu'un petit nombre de travailleurs ont continué à bénéficier de cette prestation.

Connue sous le code de paie 699, cette mesure est devenue un droit fourre-tout pour les congés liés à COVID, permettant aux travailleurs du gouvernement à travers le Canada de s'isoler, s'occuper de membres de leur famille, régler des problèmes informatiques et autres sans perdre un seul chèque de paie.

Anita Anand est la nouvelle présidente du Conseil du Trésor du Canada.

Le CTC a divulgué de manière proactive les statistiques relatives à l'utilisation du code 699 au cours des 18 premiers mois de la pandémie. Au plus fort de celle-ci, environ 76 000 personnes ont bénéficié d'un congé spécial, soit plus du quart des fonctionnaires fédéraux.

Malgré une baisse constante des approbations de congés à la fin de l'année 2021, un nombre considérable d'employés a continué à se prévaloir de cet avantage.

Plus de 16 800 employés ont bénéficié de ce congé au cours des trois premiers mois de 2022. Ils étaient 3300 à l' ARC , 2400 au Service correctionnel du Canada et 1800 à Emploi et Développement social Canada. Les trois organismes fédéraux arrivent en tête de liste, selon les dernières données du CTC avant qu'il ne cesse leur compilation.

Au total, cela représente plus de 408 000 heures rémunérées à la fin de la pandémie.

Des centaines d'employés de l' ARC ont continué à utiliser des congés

Des données obtenues par CBC grâce à une demande d'accès à l'information révèlent que les gestionnaires de l' ARC ont continué d’accorder des congés de type code 699 à environ 400 employés supplémentaires au cours du reste de l'année.

Comme le CTC n'assure plus le suivi des autres ministères, on ne sait pas exactement combien d'autres employés de la fonction publique ont été autorisés à prendre le même congé après le mois de mars.

Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux.

L' ARC a une culture de longue date qui consiste à refléter très précisément l'utilisation du temps par ses employés, ce qui n'est pas aussi bien ancré dans d'autres institutions , a déclaré le directeur parlementaire du budget (DPB) Yves Giroux, qui a précédemment occupé le poste de commissaire-adjoint à l' ARC .

Parfois, je trouvais un peu étrange de devoir enregistrer mon propre temps lorsque je suivais une formation, par exemple, parce que cela n'affectait pas mon salaire et n'avait pas d'incidence sur les finances globales de l'institution , a-t-il déclaré, évoquant son passage à l'agence fiscale de 2015 à 2018.

Des congés à plus d’un milliard

M. Giroux estime que la déclaration des congés relevant du code 699 a toujours été inégale au sein des institutions fédérales, l' ARC se distinguant depuis le début - même en tenant compte de son nombre important d'employés.

Il s'est toutefois dit surpris que plus de 3000 employés de l' ARC aient pris ce congé en 2022.

C'est un peu surprenant de voir un nombre aussi élevé d'employés [s’en étant prévalu] , a déclaré M. Giroux. Mais 2022 était encore une période sensible, surtout dans la première moitié de l’année où il y avait des cas de COVID et où le virus se propageait encore.

Le bureau du DPB , qui assure une surveillance indépendante des fonds publics, a commencé à analyser le coût du congé spécial en 2020. Dans un rapport, il conclut que le nombre total d'heures payées dans l'ensemble de la fonction publique s'élevait à près de 1,3 milliard de dollars au cours de la première année et demie de la pandémie.

Cependant, son analyse s’est interrompue à la fin de l'année 2021 parce que l'utilisation du code 699 diminuait de manière significative , souligne M. Giroux.

En l'absence de données complètes pour 2022, il est impossible d'établir un coût actualisé pour le congé. Le DPB a refusé de commenter la décision du gouvernement de cesser de suivre son utilisation.

Le syndicat défend l’utilisation du congé

Le gouvernement fédéral a tenté à un certain point de restreindre l'utilisation du congé spécial, des efforts contrecarrés par un barrage de griefs soutenus par les syndicats.

En mai 2020, le CTC a révisé ses lignes directrices afin de restreindre l'utilisation du code 699 pour les besoins de garde d'enfants lorsque les écoles et les garderies ont commencé à rouvrir leurs portes. Le gouvernement souhaitait que les employés épuisent d'abord d'autres types de droits, notamment les congés de maladie, les congés pour obligations familiales et les congés annuels.

Ouvrir en mode plein écran Marc Brière, président national du Syndicat des employés de l’impôt Photo : Radio-Canada

L'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) est rapidement intervenue, déposant plusieurs griefs, arguant que les restrictions étaient discriminatoires et violaient les conventions collectives des membres.

La lutte s'est prolongée jusqu'au printemps 2022, lorsqu'un conseil d'arbitrage a jugé qu'il était parfois injuste que les gestionnaires obligent les travailleurs à épuiser d'autres types de congés avant de requérir au code 699.

Je ne vois pas pourquoi nous laisserions cet avantage être retiré aux employés lorsqu'il est utilisé de façon appropriée et que l'employeur a le dernier mot , a déclaré Marc Brière, président national du Syndicat des employé-e-s de l'impôt, la division de l' AFPC qui représente les travailleurs et travailleuses de l' ARC .

Il a insisté sur le fait que le congé spécial a toujours été utilisé en dernier recours.

La pandémie a changé la donne , a-t-il déclaré. Il y a eu des circonstances extraordinaires et le congé spécial a été plus utilisé que d'habitude à cause de cela.

M. Brière a déclaré qu'il comprenait que certaines personnes du secteur privé puissent éprouver du ressentiment à l'égard des fonctionnaires, qui ont encore aujourd'hui la possibilité de prendre un congé payé pour des raisons liées à la COVID, sans que cela n'affecte leur réserve de congés de maladie.

Je comprends que certaines personnes n'apprécient pas cette possibilité parce qu'elles n’en bénéficient pas , soutient M. Barrière. Certaines personnes dans le secteur privé ont des conditions différentes - parfois meilleures que dans la fonction publique. Ils ont un salaire plus élevé, entre autres.

On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre , conclut Marc Brière.