Déficit budgétaire à Saskatoon : des mesures permettent de gratter 1,1  M$ de plus

Lors de leur quatrième rencontre spéciale sur le budget mardi, les conseillers municipaux de Saskatoon se sont mis d’accord sur plusieurs mesures qui permettront de réduire le déficit budgétaire : il passera ainsi de 45,5 millions de dollars à 44,4 millions de dollars.

Si les prochaines réunions sur le sujet ne permettent pas de réduire encore l’écart déficitaire, ce sont les taxes municipales qui en prendront un coup. Une hausse de 8,54 % pourrait être à prévoir.

Selon le directeur financier de la Ville, Clae Hack, une hausse aussi élevée demeure tout de même peu probable en raison du nombre de réunions [à venir] et des rapports encore à présenter au conseil municipal pour prendre des décisions .

Parmi les secteurs où la Ville veut aller chercher des revenus supplémentaires, on retrouve les animaux domestiques, la mort et les stationnements.

En effet, lors de la réunion, les conseillers ont convenu d’une hausse de 10 % sur les licences pour animaux de compagnie qui généreront 80 000 $ sur deux ans, et une augmentation de 3 % des services de cimetière rapportera 60 000 $

De plus, l'ajout de 130 places de stationnement payantes dans la rue, principalement dans le quartier des entrepôts et les zones du centre industriel, permettra aussi d’alléger le déficit.

Le Conseil a également voté avec succès pour que les terre-pleins constitués de gazon soient balayés moins souvent, soit une fois tous les deux ans, ce qui permettra d'économiser 200 000 $.

Finalement, certains postes à pourvoir devront attendre. Un poste à combler aux services d’incendie sera reporté à l’été 2024 et l'autre en 2025. De plus, un poste permanent de consultant en communication a été supprimé.

L’environnement à l’échelle municipale

Si le maire Charlie Clark reconnaît que les préoccupations environnementales sont au cœur des enjeux municipaux, tous ne sont pas du même avis.

C'est le cas notamment du porte-parole de la North Saskatoon Business Association ( NSBA ), Keith Moen.

Le porte-parole de la North Saskatoon Business Association (NSBA), Keith Moen, a pris la parole devant le conseil municipal mardi. Il a demandé une réduction de 10 % du personnel et appelle la Ville à ne pas se concentrer sur les objectifs environnementaux.

La réunion a commencé sur une note de division, alors que M. Moen, a fait par de son désaccord avec certains membres du conseil sur leurs objectifs environnementaux dans le budget.

Darren Hill, élu du quartier 1, a demandé à M. Moen le niveau de gouvernement qui devrait être responsable de la durabilité environnementale si ce n'est le gouvernement municipal.

Nous nous demandons plutôt si cela doit être [une préoccupation] à n'importe quel niveau de gouvernement , a répondu le porte-parole de la NSBA.

Je dois juste vous demander, M. Moen, êtes-vous au courant de certains impacts du climat sur les villes en ce moment; qu'il s'agisse d'essayer d'atténuer les inondations ou de faire face aux impacts de la chaleur extrême? , lance le maire Charlie Clark.

Les transports collectifs, un service essentiel

Autre point important traité lors de la rencontre: le transport par autobus. Le Conseil a convenu de protéger le transport par autobus en tant que service essentiel et de faire des coupes minimales à ce niveau.

Le seul point de discorde entourant le transport en commun a porté sur une augmentation proposée de 7,5 % (25 cents) des tarifs d'autobus pour adultes.

Pour le maire, la mesure ciblerait une tranche de la population déjà vulnérable.

Une chose que la pandémie nous a montré, c'est à quel point un service de transport en commun est essentiel, donc financièrement, sur la base des informations dont nous disposons, je ne suis pas convaincu que cela améliorera notre budget , poursuit-il.

Bev Dubois, représentant du quartier 9, a voté en faveur d'une augmentation des frais, affirmant que, sur la base d'informations de l'administration municipale, Saskatoon a l'un des tarifs les plus bas de l'Ouest canadien.

Je soutiens toujours que [le transport en commun est] un service comme la police, les pompiers et l'eau et tous les autres services de base, mais il ne peut pas saigner le budget à ce point non plus , a déclaré M. Dubois.

Après une égalité lors du vote, la motion visant à augmenter le prix du billet d’autobus a finalement été rejetée.

Le conseil doit encore examiner les rapports et les recommandations de l'administration municipale sur la santé environnementale, la fiscalité et les revenus généraux, les arts et la culture et plusieurs autres domaines.

La prochaine réunion budgétaire spéciale est prévue pour le 31 août. Toutes les décisions seront finalisées lorsque le conseil se réunira en novembre pour sa dernière réunion budgétaire.

Avec les informations de Liam O'Connor (CBC)