Des intervenants sociaux sonnent l’alarme en Estrie

Le RÉCIFS, qui regroupe plus de 700 intervenants sociaux au Québec, a sonné l’alarme mercredi et dénoncé de nouvelles pratiques du CIUSS de l'Estrie - CHUS pour contrer la pénurie de personnel à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Le recours à du personnel en santé mentale d'autres directions crée une grande détresse, selon le regroupement. Cette sortie publique a étonné le CIUSSS, qui défend sa nouvelle approche.

C’est que le CIUSSS de l’Estrie - CHUS , dans le but de freiner la pénurie, a demandé à des travailleurs de la santé d’autres secteurs, comme ceux de la santé mentale et de la dépendance, de prêter main-forte pour prendre en charge des dossiers.

C’est une façon de travailler un peu douteuse , a lancé a présidente du RÉCIFS, Marjolaine Goudreau, lors d’une conférence de presse. Ce qu'elle qualifie de transferts de dossiers à des intervenants sociaux à l'extérieur de la DPJ est inquiétant, selon elle, puisqu'elle estime que ces employés ne sont pas suffisamment formés.

Je dois évaluer le fonctionnement et le développement de ces enfants-là, dont la sécurité est compromise. [...] Trois heures de formation pour pouvoir intervenir à la Direction de la protection de la jeunesse, c’est complètement inutile et impossible , a-t-elle déploré.

Le président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Robert Comeau, et la députée de Sherbrooke Christine Labrie croient aussi que le CIUSS de l'Estrie - CHUS fait fausse route en sollicitant des ressources qui ont déjà, disent-ils, leurs propres listes d'attentes en santé mentale ou en dépendances.

Quand on leur impose, par exemple, de prendre cinq dossiers de plus, et que la personne dit "non, je n’ai pas la capacité de prendre cinq dossiers de plus", il faut respecter ça. C’est de l’autonomie professionnelle qu’on doit respecter.

On leur impose de prendre un certain nombre de dossiers, et au surplus, quand ils ont une certaine réticence, ne serait-ce que par leur formation, « je ne suis pas sûr de pouvoir faire ce travail-là pour le bien-être des enfants », on les menace de mesures disciplinaires , a renchéri Robert Comeau.

Le CIUSSS se dit surpris

Après cette sortie publique, le CIUSS de l'Estrie-CHUS a tenu à préciser sa position. Selon l’établissement de santé, les collaborations interservices sont là pour de bon.

J’ai été étonnée des propos qui ont été tenus aujourd’hui , a souligné la directrice par intérim des Programmes en santé mentale, en dépendances et en itinérance, Judith Kodsi.

S’il y a un parent pour lequel il y a eu un signalement, par exemple, qui a des problèmes au niveau de sa santé mentale, mes intervenants sont formés et plus que ça, sont des experts pour offrir des services à ces parents-là. Chaque dossier est discuté pour s’assurer qu’on respecte les expertises de chacun. [...] Il y a de la résistance chez certains travailleurs, parce que ça vient bousculer leurs pratiques, mais j’ai bon espoir qu’on va réussir à faire ce changement-là sans impositions et surtout, sans mesures disciplinaires , a-t-elle ajouté.

Le CIUSS réfute aussi certaines affirmations. La formation durerait 14 h, pas trois, selon lui. L’établissement de santé tient par ailleurs à rassurer son personnel. On devra s’adapter au fur et à mesure et travailler avec nos équipes pour aller chercher le sens qu'il y a derrière ces interventions-là , indique la directrice adjointe à la DPJ de l’Estrie, Manon Marcotte.

Ce que je retiens, c’est qu'il reste du travail à faire , ajoute Judith Kodsi.

