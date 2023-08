Les Cris de Washaw Sibi choisissent de s’établir près de Matagami

La communauté crie de Washaw Sibi s’établira finalement dans le secteur de Matagami.

Les membres ont exprimé clairement cette volonté samedi dernier, lors d’une assemblée spéciale tenue à Amos. Ils devaient alors choisir entre quatre emplacements qu’ils avaient ciblés en novembre dernier.

Le conseil a étudié chacun des emplacements potentiels avec l’aide d’experts et a présenté le fruit de ses analyses. Les membres ont choisi celui près de Matagami dans une proportion de 87 %. C’est un moment historique pour la communauté crie, qui cherchait un lieu où s’établir depuis plus de 20 ans.

Un chemin en gravier mène déjà au site. C’est un bon site qui offre un accès à la rivière Bell. Pour nous, c’était important d’avoir un accès à un lac ou une rivière.

L'endroit retenu présente plusieurs autres avantages, selon la cheffe Mapachee Salt. « C’est tout près de Matagami. C’est aussi la route vers le Nord. On a beaucoup de chances de trouver des opportunités de partenariat, de créer des alliances », fait-elle valoir.

« On va voir comment ça va se développer, mais on s’est dit que ça coûterait moins cher pour développer la communauté, que ça prendrait moins de temps aussi, parce qu’on pense qu’il n’y aura pas beaucoup d’obstacles avec nos voisins algonquins et cris », estime Mme Mapachee Salt, qui ne croit pas rencontrer d’opposition de la part du conseil de la Première Nation Abitibiwinni sur le choix de cet emplacement.

Ouvrir en mode plein écran Le conseil de Washaw Sibi a pignon sur la rue Principale Nord, à Amos­. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Beaucoup de travail

Annie Mapachee Salt rappelle que quatre des neuf communautés cries ont déjà cédé chacune un kilomètre carré de terres de catégorie 1 à Washaw Sibi, en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, pour lui permettre de s’établir avec tous les droits et privilèges réservés aux Cris. Il s’agit d’Oujé-Bougoumou, de Wemindji, de Whapmagoostui et de Waskaganish.

Les démarches se poursuivent auprès des autres communautés. Le Grand Conseil des Cris a aussi réservé une enveloppe financière pour aider Washaw Sibi à s’établir. Même s'Il reste beaucoup de travail à abattre avant d’inaugurer un dixième village cri, Washaw Sibi ne s’est jamais senti aussi près du but.

Le travail ne fait que commencer pour nous. Mais on a hâte de finalement réaliser notre vision, de voir notre rêve enfin devenir réalité. C’est la vision de nos parents, de nos grands-parents et de nos arrières-grands-parents qui habitaient sur le territoire. On y est presque.