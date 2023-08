En seulement une semaine au mois d'août, trois personnes ayant survécu à des agressions sexuelles se seraient vues refuser l'accès à des trousses de preuve d'agression sexuelle à l'hôpital Horizon Santé-Nord, selon l'organisme sudburois She Matters.

L’organisme affirme qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé et plusieurs survivantes n'ont pas eu accès aux soins immédiats et à la collecte de preuves médico-légales après une agression sexuelle.

C’est très traumatisant pour des survivants et survivantes de se présenter à l’hôpital et on leur dit de revenir demain. Ça veut dire "ne prends pas de douche, ne change pas tes vêtements, reste comme ça pour 24 heures et peut-être qu'on va être capable de vous voir" , déplore l'une des membres du conseil d'administration de She Matters, Stéphanie Proulx.

L'un des cas récemment recensés par l'organisme implique une personne d'âge mineur qui n'a pas obtenu de service de la part de l'hôpital même après y être retournée le lendemain de sa première visite, selon Stéphanie Proulx.

En parlant avec le groupe, on s’est dit que c’est vraiment inacceptable et on a vraiment besoin de mettre de la pression pour faire mieux , affirme Stéphanie Proulx, en soulignant que l’appui de la communauté est nécessaire.

Mme Proulx souligne qu’il est plus difficile de collecter des preuves médico-légales d’agression sexuelle 24 heures après l'agression.

Aussi, comme survivante moi-même, ce n’est pas quelque chose que tu veux attendre , dit-elle.

Pénurie de personnel

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, un porte-parole de l’hôpital, Didier Pilon, souligne que Horizon Santé-Nord suit les directives de l’Association des hôpitaux de l’Ontario concernant le traitement des personnes ayant subi une agression sexuelle.

Il ajoute que HSN connaît des pénuries de personnel qui limitent la disponibilité des infirmières examinatrices.

Nous travaillons à recruter plus de membres du personnel infirmier afin de pouvoir traiter les survivantes et survivants le plus rapidement possible , affirme le porte-parole. Toutefois, en cas de manque de personnel, nous pourrions devoir demander à ces personnes de revenir à l’hôpital

Nous reconnaissons que cette situation n’est pas idéale pour les survivantes et survivants et nous nous excusons de tout stress que ce processus pourrait occasionner.

Nous encourageons les personnes qui ont des préoccupations à communiquer avec notre équipe des relations avec les patients , ajoute M. Pilon.

She Matters demande à Horizon Santé-Nord de s’assurer qu’une infirmière examinatrice en cas d’agression sexuelle est présente en tout temps ou que du personnel des urgences est formé pour garantir que les trousses de preuves d’agressions sexuelles soient complétées rapidement.

Ce n’est pas long et ce n’est pas compliqué. Ça prend une fin de semaine faire la formation alors il n’y a vraiment pas d’excuses qu’il n’y aurait pas quelqu’un disponible. Et vraiment c’est la loi : si quelqu’un se présente à l’hôpital, qu’on leur donne la trousse , affirme Stéphanie Proulx.

L’organisme dit avoir demandé aux représentants de l’hôpital Horizon Santé-Nord d’avoir des discussions sur ce sujet.

Ce serait de s'asseoir avec eux pour trouver un plan immédiat , affirme Mme Proulx.

