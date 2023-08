Une panne d’électricité provoque une anomalie à la raffinerie Valero de Lévis

Une panne d'électricité a provoqué une anomalie à la raffinerie Valero de Lévis, mercredi, forçant une intervention d'urgence après qu'une épaisse fumée s'est échappée des installations du secteur Saint-Romuald.

Une panne de courant sur le réseau d'Hydro-Québec a provoqué l’interruption complète des opérations de l'usine vers 11 h 30 mercredi.

Depuis le retour de l’électricité, les particules qui s'échappent de la torchère sont plus élevées qu’à l’habitude, selon l'entreprise. Le centre de coordination des urgences de la raffinerie a été rapidement mobilisé, tout comme les autorités de la Ville de Lévis.

La situation est maintenant maîtrisée, assure Valero.

De son côté, Hydro-Québec explique qu'une anomalie a été détectée sur son réseau, ce qui a entraîné une panne chez plus de 37 000 clients pendant une vingtaine de minutes, en particulier dans le secteur ouest de Lévis.

Un entrepreneur a accroché un câble électrique souterrain en effectuant des opérations d’excavation non loin du poste Chaudière d’Hydro-Québec situé dans le quartier Saint-Nicolas. La secousse détectée a provoqué automatiquement une interruption de service.

Plusieurs secteurs incommodés

Le Camp de jour Kéno a demandé à ce que les activités de cinq de ses sites se déroulent à l’intérieur en raison de l’odeur de gaz mercredi après-midi. Des résidences pour personnes âgées de la région ont aussi choisi de fermer leurs fenêtres.

La Ville de Québec a également suspendu l’accès à six de ses piscines pour une période d’une heure.

Ouvrir en mode plein écran Le panache de fumée était bien visible du port de Québec mercredi midi. Photo : Radio-Canada

Pas dangereux

L’entreprise a pris des mesures aux alentours du panache de fumée qu’il y a eu , affirme Éric Drolet du ministère de la Sécurité publique.

Les gens incommodés sont invités à fermer leurs fenêtres et leur échangeur d’air. La situation devrait revenir à la normale d’ici samedi selon l’entreprise Valero.

Pour l’instant, il n’y a pas de produit ou d'émanation qui peut être dangereux pour la population , ajoute la Sécurité publique qui se fie aux données recueillies par la raffinerie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a précisé que la situation était maîtrisée.

Vous pourriez observer pendant encore 48 à 72 heures des épisodes de flamme plus grosse qu’à l’habitude, de la fumée ou encore, sentir certaines odeurs , est-il toutefois précisé dans un communiqué.

Aucun effet significatif à la santé n’est attendu, mais certaines personnes plus sensibles pourraient ressentir des symptômes tels qu’une irritation des yeux, du nez et de la gorge, des maux de tête ou des nausées. Ces symptômes seront légers et transitoires , assure la santé publique.

Avec les informations de Guylaine Bussière