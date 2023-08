Partielle dans Jean-Talon : Lightbound dit non aux libéraux

Le député libéral fédéral, Joël Lightbound, ferme la porte à se présenter pour le Parti libéral du Québec (PLQ) à l'élection partielle dans Jean-Talon.

M. Lightbound a été approché après l’annonce de la démission de la députée caquiste Joëlle Boutin. L’élu fédéral admet avoir pris le temps d’y réfléchir, mais sa réflexion est maintenant terminée et définitive.

Ce n'est pas le bon moment , lance-t-il. L’homme de 35 ans affirme que lorsqu’il s'est lancé en politique, il s'était promis de terminer ses mandats. Il trouve donc inconcevable de faire le saut en politique provinciale, ce qui aurait déclenché une autre élection partielle dans sa circonscription au fédéral, soit celle de Louis-Hébert.

Pour moi, ça devenait la quadrature du cercle. Pour te lancer, il faut que tu le veuilles à 100 %.

Ouvert à la chefferie

Quant à la course à la direction du PLQ , M. Lightbound garde la porte ouverte.

Tout dépendra du contexte dans lequel la course sera déclenchée. Je ne fais pas une croix sur la course à la direction du PLQ . Je verrai quand les règles de la course seront officielles.

Selon nos informations, M. Lightbound était le choix numéro un du PLQ en prévision de l'élection partielle dans Jean-Talon. L'ex-candidate Julie White, connue pour oeuvrer davantage en coulisses, a confirmé qu'elle n'avait pas d'intérêt à se présenter à nouveau après sa défaite aux élections générales de 2022.

En février 2022, le député avait critiqué la gestion de la crise sanitaire. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Toujours bien au gouvernement Trudeau

M. Lightbound dément par ailleurs l'idée selon laquelle il ne serait plus heureux dans ses fonctions de député fédéral. Je me sens toujours utile au Parti libéral du Canada , insiste-t-il.

En février 2022, le député fédéral avait quitté ses fonctions de président du caucus québécois du PLC après avoir écorché la gestion de la crise sanitaire par son gouvernement.