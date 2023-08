Denis Drolet, un homme d'affaires bien connu dans le monde sportif et économique de Sherbrooke, s'est éteint à l'âge de 72 ans.

M. Drolet avait pris le relais de son père Léopold Drolet à la tête de l'entreprise Sherwood. Le fabricant de bâtons de hockey a été un pionnier dans l'industrie et une référence pour plusieurs joueurs professionnels. Guy Lafleur, Jocelyn Thibault et Jimmy Waite ont entre autres joué avec des bâtons Sherwood. Plus récemment, Connor Bedard, le premier choix au repêchage de la Ligue nationale de hockey, s'est ajouté à cette liste.

Denis Drolet a pris le relais de son père à la tête de l'entreprise Sherwood et a fondé Inglasco. Photo : Photo fournie par la famille

Denis Drolet est également le fondateur de la compagnie Inglasco, qui fabrique des rondelles pour la Ligue nationale de hockey (LNH).

Son ami Gilles Levasseur le décrit comme un grand amateur de hockey, investi et généreux.

C'était un passionné de hockey. Son père aussi. [...] Denis et la famille étaient des gens très généreux envers la population. Ils ne refusaient pratiquement jamais de commanditer une équipe de hockey, surtout de Sherbrooke. Ils ont été présents avec les Castors de Sherbrooke pendant de nombreuses années , a-t-il dit.