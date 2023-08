Le centre d’accueil des évacués des T.N.-O. en Alberta se déplace de 400 km

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest demande aux évacués des feux de forêt qui se trouvent à Grande Prairie, en Alberta, ou qui se dirigent vers cette ville, de se rendre plutôt à Saint-Albert, à environ 400 kilomètres de là.

Dans un message publié mardi en début d’après-midi, le gouvernement territorial a indiqué que le centre d’accueil désigné pour les personnes évacuées a été déplacé à la place Servus, au 400 Campbell Road, à Saint-Albert.

Des milliers d'évacués ont dû quitter les Territoires du Nord-Ouest où des feux de forêt font rage et menacent plusieurs communautés. La plupart des évacués restent dans le nord de l'Alberta, mais il est de plus en plus difficile de trouver un refuge.

Nous nous attendons à ce qu'il n'y ait plus d'hébergement à Grande Prairie avant la fin de la journée. Saint-Albert a ouvert un centre d'accueil et dispose de chambres d'hôtel , indique l'avis.

Les personnes se trouvant déjà à Grande Prairie et disposant d'un véhicule ont été invitées à se rendre au nouveau centre d'accueil. Les évacués qui n'ont pas de moyen de transport peuvent se rendre au centre d'accueil de l'église Alliance de Grande Prairie, où un bus pourra les emmener au nouveau centre désigné de Saint-Albert.

Le centre d'accueil de Grande Prairie fermera ses portes mardi à 17 heures. Le gouvernement n'en a pas donné la raison.

Le gouvernement territorial affirme cependant que les personnes évacuées à Fort McMurray n’ont pas besoin de déménager à Saint-Albert.

Des milliers d'évacuations vers le sud

Les incendies le long de la frontière entre l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest continuent de forcer des évacuations.

Dimanche, la plupart des communautés de la région de South Slave, dans les Territoires du Nord-Ouest, ont reçu l’ordre d’évacuer en raison de multiples feux de forêt menaçant directement les communautés ou menaçant de fermer les autoroutes les reliant au reste du territoire.

De nombreux Ténois se sont dirigés vers le sud pour se réfugier à High Level, en Alberta, ou à Grande Prairie. Certaines personnes évacuées ont également été transportées par avion à Fort McMurray.

Des milliers d'habitants du territoire ont dû quitter leur maison, alors que plus de 230 incendies de forêt brûlent dans le territoire.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a officiellement déclaré l'état d'urgence. Cette déclaration ouvre la voie à une aide supplémentaire de l'extérieur du territoire.

Le gouvernement fédéral a déclaré qu'il enverrait des pompiers et du matériel aux Territoires du Nord-Ouest.

Les pompiers espèrent un peu de pluie pour les aider dans leur combat contre les flammes.