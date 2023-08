Vols et incendies de bateaux : les deux suspects font face à la justice

Les deux personnes arrêtées après avoir percuté deux auto-patrouilles la semaine dernière lors d'une courte poursuite policière à Dolbeau-Mistassini font face à la justice.

Tommy Mourez-Bilodeau, 30 ans, et Mélissa Guay, 41 ans, ont été accusés en lien avec les vols et les incendies de bateaux survenus fin juillet. Ils avaient été localisés à Dolbeau-Mistassini alors qu'ils circulaient dans un véhicule rapporté volé. La conducteur avait pris la fuite pour échapper aux policiers et avait percuté deux véhicule de la SQ .

Ils demeurent détenus pour l'instant et doivent comparaître de nouveau jeudi au palais de justice de Roberval.