Mandat de grève pour certains employés de l’Université de l’EMNO

Les membres de l’Association des professeurs et employés de l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario (NUFSA) ont voté à 100 % en faveur d’un mandat de grève alors que les négociations accrochent au sujet des conditions de travail.

Les 41 employés, aussi membres de la section locale 677 du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO), sont sans contrat de travail depuis la fin juin.

NUFSA représente des professeurs, des bibliothécaires et d’autres professionnels travaillant à temps plein.

Le président de NUFSA , Darrel Manitowabi, souligne que la convention collective arrivait initialement à échéance l’an dernier.

Il précise que le syndicat et l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario (UMENO) ont prolongé l’entente pour une durée d’un an d’un commun accord en raison de la transition de l’établissement vers son statut d’université indépendante.

M. Manitowabi ajoute que le vote ne signifie pas nécessairement qu’une grève sera déclenchée, mais envoie un message clair à la direction.

Selon Darrel Manitowabi, il n’y a pas eu autant de séances de négociations cet été qu’il aurait espéré, mais aucune date pour le possible début d'une grève n'a été déterminée.

De bonnes conditions de travail pour assurer la qualité de l'enseignement

Le syndicat dit proposer des améliorations équitables à la charge de travail de ses membres, pour assurer des conditions d’enseignement semblables aux autres facultés de médecine ontariennes.

Le communiqué du syndicat ajoute que l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario (UEMNO) cherche à retirer des droits importants pour les membres de NUFSA , en ce qui concerne la sécurité d’emploi et les ressources pour l’enseignement et la recherche.

M. Maniwatobi précise que ces ressources comprennent les ententes en place avec les universités Lakehead et Laurentienne, auxquelles l’ EMNO était autrefois affilié, et qui facilitent la collaboration entre chercheurs.

Il souhaite une assurance de la part de la direction de l’institution d'enseignement que ces liens seront maintenus.

Nos membres sont déçus que l’administration tente de réduire sévèrement la qualité de l’éducation à l’ UEMNO , affirme Darrel Manitowabi, qui rappelle que l'institution est en pleine expansion.

Nos professeurs et notre personnel méritent d’être traités de façon équitable , ajoute Nicole Bessette, présidente de la section locale 677 de la SEFPO .

L’administration de l’ UEMNO a répondu au communiqué de NUFSA dans une déclaration envoyée par courriel à Radio-Canada.

Nous partageons le but de demeurer un établissement qui applique les plus hautes normes d’éducation et de recherche, peut-on lire.