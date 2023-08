La Médaille du député pour Voivod

Le groupe de métal jonquiérois Voivod recevra la Médaille du député caquiste Yannick Gagnon à l’occasion de son passage au festival Kénogami en fête, cette fin de semaine.

Le député de Jonquière remettra la médaille au groupe avant le spectacle de samedi soir.

Yannick Gagnon affirme avoir réfléchi longuement avant d’avoir décidé d’offrir cette reconnaissance au groupe, mais qu’il s’agissait d’un incontournable pour lui.

On en parle souvent, je regardais encore avec l’équipe, on regardait tout ce que Voivod avait fait à l’international, a-t-il expliqué en entrevue à l’émission C'est jamais pareil. Nul n’est prophète dans son pays, mais je pense que samedi, on va mettre fin à l’adage, on va célébrer Voivod au festival.

L'ancien dirigeant du Patro de Jonquière affirme que le groupe est un exemple pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans le métal. On l'a tellement vu souvent, [des jeunes qui essaient] de faire de la musique, de la musique qui fait du bruit, a-t-il expliqué. [...] Pis Voivod, c'est un exemple. C'est des gars en 1983 de Jonquière qui faisaient probablement trop de bruit aussi, mais qui ont réussi avec l'acharnement et du monde qui leur ont probablement ouvert les portes.

Une idée qui a fait son chemin

Il affirme avoir eu l’idée après l’annonce de la programmation de Kénogami en fête. C’est toutefois après avoir communiqué avec l’un des membres du groupe, Michel Langevin, que le député a pris sa décision.

Parce que des fois, dans notre perception, on peut se dire : "bon, est-ce qu’ils vont être contents? Est-ce qu’ils vont l'apprécier?", s’est questionné Yannick Gagnon. [...] On a communiqué directement avec Michel Langevin et ça a vraiment été super, les gars ont été vraiment touchés.

Voivod a été créé en 1983 à Jonquière par Denis Bélanger, Denis D’Amour, Michel Langevin et Jean-Yves Thériault. En quarante ans de carrière, le groupe compte notamment une discographie de 16 albums et cumule des centaines de spectacles dans une quarantaine de pays.

Avec les informations de Frédéric Tremblay