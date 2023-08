Le réseau social X, anciennement Twitter, a retardé l'accès aux sites web de Reuters et du New York Times ainsi qu'à celui de ses rivaux Bluesky, Facebook, Threads et Instagram, selon ce que rapporte le Washington Post.

En cliquant sur une URL de l’un de ces sites dans X, un délai d'environ cinq secondes pouvait s'écouler avant que la page web ne soit chargée, d’après le Washington Post, qui a effectué des tests mardi. L’agence Reuters, directement concernée par ce ralentissement, a également constaté un délai semblable lors de ses propres essais.

Mardi en fin d'après-midi, X semblait avoir éliminé le retard. Contacté pour un commentaire, le réseau social a confirmé que le délai avait été supprimé, mais n'a pas donné plus de détails.

Reuters n'a pas pu établir le moment précis où la plateforme a commencé à retarder l’ouverture du contenu de certains sites web.

Sur le forum technologique Hacker News, un utilisateur a publié mardi un message mentionnant que X a commencé à retarder les liens vers le New York Times le 4 août. Ce jour-là, Elon Musk avait critiqué la couverture du quotidien américain en lien avec l’Afrique du Sud, l’accusant de soutenir des appels au génocide. Reuters n'a aucune preuve que les deux événements sont liés.

Le New York Times a indiqué ne pas avoir reçu d'explications de la part de X au sujet du délai de connexion.

Bien que nous ne connaissions pas le raisonnement qui sous-tend l'application de ce délai, nous nous préoccupons de cette pression ciblée exercée sur un organe de presse pour des raisons obscures.

Un porte-parole de Reuters a pour sa part déclaré avoir pris connaissance de l'article du Washington Post faisant état d'un retard dans l'ouverture des liens vers les articles de Reuters sur X. Nous examinons la question .

Bluesky, un rival de X qui compte Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, dans son conseil d'administration, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Ouvrir en mode plein écran L'application Bluesky est fortement inspirée de Twitter. Photo : Bluesky

Meta, qui possède Facebook et Instagram, n'a pas non plus répondu dans l’immédiat à une requête de Reuters.

Le milliardaire Elon Musk, qui a racheté Twitter en octobre, s'est déjà emporté contre les organes de presse et les journalistes qui ont fait des reportages critiques sur ses entreprises, dont Tesla et SpaceX. Par le passé, Twitter a également empêché les utilisateurs et utilisatrices de publier des liens vers des plateformes de réseaux sociaux concurrentes.